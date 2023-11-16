Донецька, Львівська та Хмельницька області співпрацюватимуть у сфері освіти

Меморандум підписали глави департаментів освіти Донецької, Львівської та Хмельницької областей. Фото: Донецька ОВА

У середу, 15 листопада, у Києві було підписано тристоронній меморандум про співпрацю у сфері освіти між регіонами-партнерами: Донецькою, Львівською та Хмельницькою областями. Про це повідомила Донецька обласна військова адміністрація.

Зазначається, що підписання меморандуму відбулося у рамках Днів освіти Донбасу «Об'єднуємося для перемоги!», що відбуваються у м. Києві на базі Національної академії педагогічних наук України, під час діалогової панелі «Міжрегіональний досвід підвищення якості освіти: управлінський аспект».

Документ підписали директор департаменту освіти та науки Донецької облдержадміністрації Тетяна Сідашева, директор департаменту освіти та науки Львівської облдержадміністрації Олег Паска та директор департаменту освіти та науки Хмельницької облдержадміністрації Дар'я Басюк.

Меморандум передбачає співпрацю сторін у контексті активізації та вдосконалення навчальної діяльності та покращення умов надання освітніх послуг, ефективного професійного розвитку педагогів, розподіл та ефективне використання освітніх ресурсів, організацію та проведення спільних навчальних, навчально-методичних та наукових заходів, йдеться у повідомленні.