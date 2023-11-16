Собирала деньги с пенсионеров под видом «взносов»: жительнице Лисичанска сообщили о подозрении

Руководила оккупационным «управлением пенсионного фонда» в Луганской области и собирала деньги с пенсионеров под видом «взносов». Фото: прокуратура

Жительнице Лисичанска Луганской области сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности. Женщина руководила оккупационным «управлением пенсионного фонда» в Луганской области и собирала деньги с пенсионеров под видом «взносов». Об этом сообщили в пресс-службе Луганской областной прокуратуры.



По данным следствия, осенью 2022 года подозреваемая начала сотрудничать с оккупационными властями РФ. Так, она заняла «руководящую должность» в незаконном органе власти на захваченной территории региона.



«Жительница Лисичанска до полномасштабного российского вторжения работала в местном Управлении Пенсионного фонда Украины. С конца ноября 2022 года по начало мая 2023 года занимала должность «руководителя государственного учреждения «ЛНР»», — говорится в сообщении.



Подозреваемая помогала оккупантам осуществлять переход на российскую систему «пенсионного обеспечения» в городе и под видом «взносов» в фонд собирала деньги с местных пенсионеров.



Кроме того, она предоставляла боевикам «ЛНР» данные о патриотически настроенных жителях.



Напомним, подозреваемый в хищении денег оборонного ведомства задержан 15 ноября, его готовят к депортации в Украину.