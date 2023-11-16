Збирала гроші з пенсіонерів під виглядом «внесків»: мешканці Лисичанська повідомили про підозру

Керувала окупаційним «управлінням пенсійного фонду» у Луганській області та збирала гроші з пенсіонерів під виглядом «внесків». Фото: прокуратура

Мешканці Лисичанська Луганської області повідомили про підозру у колабораційній діяльності. Жінка керувала окупаційним «управлінням пенсійного фонду» у Луганській області та збирала гроші з пенсіонерів під виглядом «внесків». Про це повідомили у пресслужбі Луганської обласної прокуратури.



За даними слідства, восени 2022 року підозрювана почала співпрацювати з окупаційною владою РФ. Так, вона обійняла «керівну посаду» у незаконному органі влади на захопленій території регіону.



«Мешканка Лисичанська до повномасштабного російського вторгнення працювала в місцевому Управлінні Пенсійного фонду України. З кінця листопада 2022 року до початку травня 2023 року обіймала посаду «керівника державної установи «ЛНР»», — йдеться у повідомленні.



Підозрювана допомагала окупантам здійснювати перехід на російську систему «пенсійного забезпечення» у місті та під виглядом «внесків» у фонд збирала гроші з місцевих пенсіонерів.



Крім того, вона надавала бойовикам «ЛНР» дані про патріотично налаштованих мешканців.



Нагадаємо, підозрюваного у розкраданні грошей оборонного відомства затримано 15 листопада, його готують до депортації в Україну.