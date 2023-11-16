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ЕС внесет в санкционный список сына Медведева и еще около полусотни человек — СМИ

16 ноября 2023, 15:47

ЕС внесет в санкционный список сына Медведева и еще около полусотни человек — СМИ

Единственный сын бывшего президента и премьер-министра России, нынешнего заместителя председателя Совета безопасности РФ и первого заместителя военно-промышленной комиссии Дмитрия Медведева попадет под 12-й пакет санкций Европейского Союза.

Об этом сообщает издание The Guardian.

Илья Медведев окажется под санкциями за то, что «руководил кампанией по дезинформации и пропаганде в Украине».

Кроме того, в санкционном списке, куда внесут 47 физических лиц, оказалась Анна Цивилева — супруга губернатора Кемеровской области РФ и глава фонда «Защитники отечества», оказывающего поддержку россиянам, воюющим против Украины. По данным СМИ, она является двоюродной племянницей президента РФ Владимира Путина, потому что ее отец – его двоюродный брат.

«Включение в санкционный список родственников или чиновников, включая семью Путина, разозлит Кремль», — прогнозируют британские журналисты.

Еврокомиссия предлагает распространить санкции на еще 120 человек и компаний, сыгравших роль «в подрыве суверенитета и территориальной целостности Украины». Как говорится в пресс-релизе Европейской службы внешних связей, речь идет, в частности, о представителях военного, оборонного и IT-секторов РФ, а также «других важных экономических операторах».

По данным The Guardian, в центре предложений — меры, направленные на перекрытие доступа России к коммерческим доходам. В частности, речь идет о полном запрете на продажу на территории ЕС российских алмазов и ювелирных изделий с драгоценными камнями из сибирских месторождений. По мнению ЕС, это может сократить доходы РФ на 4,5 млрд евро в год.

Процесс согласования санкций начнется официально 17 ноября. Ожидается, что они будут приняты до конца года.

Напомним, команда Ukraine Aid International передала жителям Дружковской общины очередную партию благотворительной помощи от жителей города-побратима Риджфилда в штате Коннектикут, США.

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