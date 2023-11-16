ЄС внесе у санкційний список сина Медведєва і ще майже півсотні людей — ЗМІ

Єдиний син колишнього президента та прем'єр-міністра Росії, нинішнього заступника голови Ради безпеки РФ і першого заступника військово-промислової комісії Дмитра Медведєва потрапить під 12-й пакет санкцій Європейського Союза.



Про це повідомляє видання The Guardian.



Ілля Медведєв опиниться під санкціями за те, що «керував кампанією з дезінформації та пропаганди в Україні».



Крім того, у санкційному списку, куди внесуть 47 фізичних осіб, опинилася Ганна Цивільова — дружина губернатора Кемеровської області РФ і голова фонду «Захисники вітчизни», який надає підтримку росіянам, які воюють проти України. За даними ЗМІ, вона є двоюрідною племінницею президента РФ Володимира Путіна, бо її батько — його двоюрідний брат.



«Включення до санкційного списку родичів або високопосадовців, включно з сім'єю Путіна, розлютить Кремль», — прогнозують британські журналісти.



Єврокомісія пропонує поширити санкції на ще 120 осіб і компаній, які зіграли роль «у підриві суверенітету та територіальної цілісності України». Як зазначається у пресрелізі Європейської служби зовнішніх зв'язків, ідеться, зокрема, про представників військового, оборонного та IT-секторів РФ, а також «інших важливих економічних операторів».



За даними The Guardian, у центрі пропозицій — заходи, спрямовані на перекриття доступу Росії до комерційних доходів. Зокрема, йдеться про повну заборону на продаж на території ЄС російських алмазів і ювелірних виробів з дорогоцінним камінням з сибірських родовищ. На думку ЄС, це може скоротити доходи РФ на 4,5 мільярда євро на рік.



Процес узгодження санкцій офіційно розпочнеться 17 листопада. Очікується, що їх ухвалять до кінця року.



Нагадаємо, команда Ukraine Aid International передала жителям Дружківської громади чергову партію благодійної допомоги від жителів міста-побратима Ріджфілда, що у штаті Коннектикут, США.