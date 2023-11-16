На оккупированной территории Луганской области россияне блокируют VPN — Лысогор

На оккупированной территории Луганской области россияне блокируют местным жителям VPN, чтобы они не имели связи с Украиной. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор во время брифинга.



По его словам, оккупанты на прошлой неделе заблокировали 50 VPN.



Лысогор добавил, что россияне проверяют мобильные телефоны даже у школьников. Так, проверки с момента оккупации не прекращаются.



«Каждый день враг пытается прекратить любое общение наших граждан с властями государства с родными своими. Только за прошлую неделю заблокировали 50 VPN, которые они обнаруживают также и пытаются противодействовать. В том числе и подавление всех наших ретрансляционных сигналов, которые мы можем передавать», — резюмировал он.



Напомним, в Кременной и Северодонецке захватчики кое-где установили стационарные телефоны.