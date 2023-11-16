На окупованій території Луганської області росіяни блокують VPN — Лисогор

На окупованій території Луганської області росіяни блокують місцевим жителям VPN, щоб вони не мали зв'язку з Україною. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор під час брифінгу.



За його словами, окупанти минулого тижня заблокували 50 VPN.



Лисогор додав, що росіяни перевіряють мобільні телефони навіть у школярів. Так, перевірки з моменту окупації не припиняються.



«Кожен день ворог намагається припинити будь-яке спілкування наших громадян з владою держави, з рідними своїми. Лише за минулий тиждень заблокували 50 VPN, які вони виявляють також і намагаються протидіяти. В тому числі і подавлення всіх наших сигналів ретрансляційних, які ми можемо передавати», — резюмував він.



Нагадаємо, у Кремінній та Сєвєродонецьку загарбники подекуди встановили стаціонарні телефони.