На окупованій території Луганської області росіяни блокують VPN — Лисогор

На окупованій території Луганської області росіяни блокують місцевим жителям VPN, щоб вони не мали зв'язку з Україною. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор під час брифінгу.
За його словами, окупанти минулого тижня заблокували 50 VPN.
Лисогор додав, що росіяни перевіряють мобільні телефони навіть у школярів. Так, перевірки з моменту окупації не припиняються.
«Кожен день ворог намагається припинити будь-яке спілкування наших громадян з владою держави, з рідними своїми. Лише за минулий тиждень заблокували 50 VPN, які вони виявляють також і намагаються протидіяти. В тому числі і подавлення всіх наших сигналів ретрансляційних, які ми можемо передавати», — резюмував він.
Нагадаємо, у Кремінній та Сєвєродонецьку загарбники подекуди встановили стаціонарні телефони.
Читайте також:«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь! </div