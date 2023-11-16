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На окупованій території Луганської області росіяни блокують VPN — Лисогор

16 листопада 2023, 18:47

На окупованій території Луганської області росіяни блокують VPN — Лисогор

На окупованій території Луганської області росіяни блокують місцевим жителям VPN, щоб вони не мали зв'язку з Україною. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор під час брифінгу.

За його словами, окупанти минулого тижня заблокували 50 VPN.

Лисогор додав, що росіяни перевіряють мобільні телефони навіть у школярів. Так, перевірки з моменту окупації не припиняються.

«Кожен день ворог намагається припинити будь-яке спілкування наших громадян з владою держави, з рідними своїми. Лише за минулий тиждень заблокували 50 VPN, які вони виявляють також і намагаються протидіяти. В тому числі і подавлення всіх наших сигналів ретрансляційних, які ми можемо передавати», — резюмував він.

Нагадаємо, у Кремінній та Сєвєродонецьку загарбники подекуди встановили стаціонарні телефони.

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