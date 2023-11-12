На ВОТ Луганщины оккупанты устанавливают стационарные телефоны, но люди не знают номеров — ОВА

В Кременной и Северодонецке захватчики кое-где установили стационарные телефоны.



Об этом сообщает Луганская ОВА.



Телефоны устанавливают там, где сохранилось оборудование. Обустраивать новые АТС или проводить кабели вместо поврежденных или украденных никто не собирается. Люди теперь могут звонить. Но, подчеркивают в ОВА, местные не владеют информацией – у кого еще появилась связь и, соответственно, какие номера телефонов в соседних домах. Мобильная связь в этих городах отключена россиянами.



Напомним, в течение суток 11 ноября оккупационные войска нанесли по гражданскому населению Донбасса девять ударов. Били из РСЗО «Град» и артиллерии.