Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

На ВОТ Луганщины оккупанты устанавливают стационарные телефоны, но люди не знают номеров — ОВА

12 ноября 2023, 11:17

На ВОТ Луганщины оккупанты устанавливают стационарные телефоны, но люди не знают номеров — ОВА

В Кременной и Северодонецке захватчики кое-где установили стационарные телефоны.

Об этом сообщает Луганская ОВА.

Телефоны устанавливают там, где сохранилось оборудование. Обустраивать новые АТС или проводить кабели вместо поврежденных или украденных никто не собирается. Люди теперь могут звонить. Но, подчеркивают в ОВА, местные не владеют информацией – у кого еще появилась связь и, соответственно, какие номера телефонов в соседних домах. Мобильная связь в этих городах отключена россиянами.

Напомним, в течение суток 11 ноября оккупационные войска нанесли по гражданскому населению Донбасса девять ударов. Били из РСЗО «Град» и артиллерии.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Места
Северодонецк Луганская область Кременная ВОТ
Прочее
Оккупация

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:51
В Мелитополе подорвали штаб оккупантов, погибли офицеры Росгвардии — ГУР
13:42
Практически весь Донецк обесточен после обстрела
12:41
Россияне отправляют коллаборантов с Донбасса в Сибирь — ЦНС
11:17
На ВОТ Луганщины оккупанты устанавливают стационарные телефоны, но люди не знают номеров — ОВА
16:32
Херсон: Как боролись с российской пропагандой в оккупации ►
11:48
За сутки оккупанты 13 раз обстреляли Донецкую область, есть раненый — Нацполиция
08:25
Российские войска продвинулись в районе Авдеевки — ISW
00:02
Донецк, Луганск и не только: Главные события 10 ноября
20:59
Стали известны имена погибших от удара по Скадовску российских силовиков
20:38
Пораженные в Крыму десантные катера россиян пошли ко дну — ГУР
12:35
В центре Мариуполя взорвали автомобиль местного «полицейского»
10:50
Из-за российских обстрелов за сутки на Донетчине ранены два человека
08:24
Оккупанты снизят зарплаты коллаборантам — ЦНС
00:38
Донецк, Луганск и не только: Главные события 9 ноября
19:20
В «ЛНР» назначили нового «мэра» Луганска
19:04
В «ДНР» собираются ликвидировать девять шахт
16:40
В оккупированный Джанкой привезли новую партию мобилизованных — АТЕШ
16:36
Россияне проверяют телефоны местных на ТОТ Херсонщины и Запорожья — ЦНС
14:46
Возле Авдеевки россияне используют больше пехотных групп и много беспилотников — Нацгвардия
13:44
«Прилет» в Скадовске, по меньшей мере 15 раненых и 5 погибших: появились детали
все новости
14:51
В Мелитополе подорвали штаб оккупантов, погибли офицеры Росгвардии — ГУР
14:31
Мариупольский краеведческий музей хочет почтить память погибших защитников города
13:42
Практически весь Донецк обесточен после обстрела
13:28
От «Макарова» до «Серны»: в Минцифре назвали русские корабли, которые потопили морские дроны
12:41
Россияне отправляют коллаборантов с Донбасса в Сибирь — ЦНС
12:27
Во время обстрела Херсона оккупанты уничтожили областную библиотеку — один из крупнейших культурных центров юга Украины
11:45
Минобороны собирает уничтоженную российскую технику: что с ней будут делать
11:17
На ВОТ Луганщины оккупанты устанавливают стационарные телефоны, но люди не знают номеров — ОВА
10:48
Армия РФ разрушила еще три десятка жилых домов в Донецкой области
10:19
Оккупанты обстреляли Херсон, погиб мужчина
09:56
Германия вдвое увеличивает военную помощь Украине
09:30
Армия РФ ударила по югу Украины баллистикой и управляемыми ракетами, одну сбили
08:36
За сутки в Донецкой области армия РФ убила трех человек
08:15
Армия РФ наступает у Бахмута и Авдеевки, а также на Купянском направлении — ISW
16:55
В Украине придумали, как уменьшить кражи предназначенного для ВСУ горючего
16:32
Херсон: Как боролись с российской пропагандой в оккупации ►
15:55
Украинские разведчики причастны к взрыву на железной дороге в России — СМИ
15:10
В Купянске двое полицейских получили контузии из-за атаки дронов
13:35
Стали известны подробности утренней атаки на Киевщину
11:48
За сутки оккупанты 13 раз обстреляли Донецкую область, есть раненый — Нацполиция
все новости
ВИДЕО
Херсон: Как боролись с российской пропагандой в оккупации ► Херсон: Как боролись с российской пропагандой в оккупации ►
11 ноября, 16:32
Пенсионеры против Путина: почему старшее поколение россиян выступает против войны ► Пенсионеры против Путина: почему старшее поколение россиян выступает против войны ►
09 ноября, 23:12
«Стояла на балконе, просила прохожих принести воды»: как живут маломобильные пенсионеры Лимана «Стояла на балконе, просила прохожих принести воды»: как живут маломобильные пенсионеры Лимана
09 ноября, 21:22
Глава группировки «ДНР» вернул плату за воду. Фото: Новости Донбасса Группировка «ДНР» вернула плату за воду, которой нет во многих селах. Пушилин оправдывается
08 ноября, 17:30
Последствия удара по зданию в Донецке. Кадр из видео В Донецке ВСУ попали по центру подготовки операторов БПЛА
07 ноября, 16:27
Взрывы в Седово. Кадр из видео В Седово горит склад боеприпасов российских войск
05 ноября, 20:45
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама