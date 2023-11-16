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Репрессии в России: Как Кремль добивается отъезда несогласных ►

16 ноября 2023, 18:40

Репрессии в России: Как Кремль добивается отъезда несогласных ►

Что заставляет режим в современной России преследовать несогласных и выдавливать их из страны? Как высказывания оборачиваются обвинениями в «экстремизме»? И что побуждает людей рискнуть всем ради правды? Три истории россиян, попавших под колеса государственной машины репрессий.

Судьба Романа Удота — активиста, чья борьба за честные выборы обернулась обвинениями в угрозе убийством. История Оксаны, защитницы политзаключенных, которую отвергли собственные родители под влиянием пропаганды. Артем Савин, бывший московский инженер, теперь организует антивоенные акции в Польше, демонстрируя, что сопротивление не знает границ.

Истории несогласных, ставшие индикатором событий в современной России, — в новом видео журналиста Алексея Мацуки.

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17:57
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