Репрессии в России: Как Кремль добивается отъезда несогласных ►

Что заставляет режим в современной России преследовать несогласных и выдавливать их из страны? Как высказывания оборачиваются обвинениями в «экстремизме»? И что побуждает людей рискнуть всем ради правды? Три истории россиян, попавших под колеса государственной машины репрессий.



Судьба Романа Удота — активиста, чья борьба за честные выборы обернулась обвинениями в угрозе убийством. История Оксаны, защитницы политзаключенных, которую отвергли собственные родители под влиянием пропаганды. Артем Савин, бывший московский инженер, теперь организует антивоенные акции в Польше, демонстрируя, что сопротивление не знает границ.



Истории несогласных, ставшие индикатором событий в современной России, — в новом видео журналиста Алексея Мацуки.