Репресії в Росії: Як Кремль домагається від'їзду незгодних ►

Що змушує режим у сучасній Росії переслідувати незгодних, вичавлювати їх із країни? Як висловлювання обертаються звинуваченнями в «екстремізмі»? І що спонукає людей ризикнути всім заради правди? Три історії росіян, які потрапили під колеса державної машини репресій.



Доля Романа Удота — активіста, чия боротьба за чесні вибори обернулася звинуваченнями у загрозі вбивством. Історія Оксани, захисниці політв'язнів, яку цураються власні батьки під впливом пропаганди. Артем Савін, колишній московський інженер, тепер організовує антивоєнні акції в Польщі, демонструючи, що опір не знає кордонів.



Історії незгодних, які стали індикатором подій у сучасній Росії, — у новому відео журналіста Олексія Мацуки.