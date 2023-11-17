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На поддержку энергосистемы Украины США готовы выделить 500 млн долларов

17 ноября 2023, 08:25

На поддержку энергосистемы Украины США готовы выделить 500 млн долларов

Соединенные Штаты готовы выделить до 500 млн долларов на поддержку энергосистемы Украины, которая с наступлением холодов находится под угрозой ударов со стороны РФ. Об этом заявил помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт во время видеобрифинга.

«Соединенные Штаты ранее выделили Украине более 520 млн долларов помощи на поддержку энергетического сектора. Мы знаем, что на подходе еще 500 млн долларов», — заявил Пайетт.

По его словам, выделенные средства направлены на покрытие срочных потребностей энергетической инфраструктуры. Речь идет о поиске и покупке новых трансформаторов, а также организации производственных мощностей для восстановления энергетической инфраструктуры.

Помощник Госсекретаря США также отметил, что Соединенные Штаты работают с украинским правительством над развитием децентрализованной энергетической системы, которая была бы полностью интегрирована в европейскую.

«Владимир Путин пытался превратить зимние морозы в оружие и использовать их как инструмент, чтобы сломать волю украинского народа. Я уверен, что он, как и ранее, потерпит неудачу», — добавил Пайетт.

Ранее сообщалось, что россияне ожидают «стабильных» морозов на территории Украины, чтобы начать массированные удары по энергетической инфраструктуре. 

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