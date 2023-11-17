Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

На підтримку енергосистеми України США готові виділити 500 млн. доларів

17 листопада 2023, 08:25

На підтримку енергосистеми України США готові виділити 500 млн. доларів

Сполучені Штати готові виділити до 500 млн. доларів на підтримку енергосистеми України, яка з настанням холодів перебуває під загрозою ударів з боку РФ. Про це заявив помічник держсекретаря США з енергетичних ресурсів Джеффрі Пайєтт під час відеобрифінгу.

«Сполучені Штати раніше виділили Україні понад 520 млн. доларів допомоги на підтримку енергетичного сектора. Ми знаємо, що на підході ще 500 млн доларів», — заявив Пайєтт.

За його словами, виділені кошти спрямовані на покриття термінових потреб енергетичної інфраструктури. Йдеться про пошук та купівлю нових трансформаторів, а також організацію виробничих потужностей для відновлення енергетичної інфраструктури.

Помічник Держсекретаря США також зазначив, що Сполучені Штати працюють з українським урядом над розвитком децентралізованої енергетичної системи, яка була б повністю інтегрована до європейської.

«Володимир Путін намагався перетворити зимові морози на зброю та використати їх як інструмент, щоб зламати волю українського народу. Я впевнений, що він, як і раніше, зазнає невдачі», — додав Пайєтт.

Раніше повідомлялося, що росіяни очікують на «стабільні» морози на території України, щоб почати масовані удари по енергетичній інфраструктурі.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Інше
Допомога Україна США

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
09:49
Шестеро людей загинули внаслідок обстрілів за добу в Херсонській області
09:29
По Запорізькій області окупанти завдали понад сто ударів за добу
08:01
Українські партизани проникли на базу флоту РФ — АТЕШ
23:17
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 16 листопада
19:17
«ДНР»: в окупованому Донецьку загинула жінка внаслідок обстрілу
18:47
На окупованій території Луганської області росіяни блокують VPN — Лисогор
17:25
У Києві за участю Донецької ОВА відкрили фотовиставку «Стерті з лиця землі»
16:20
Невизначена ситуація на фронті може затягтися ще на рік — Time
15:56
У РФ заявили про знищення п`яти безпілотників над Брянською областю та окупованим Кримом
15:29
Збирала гроші з пенсіонерів під виглядом «внесків»: мешканці Лисичанська повідомили про підозру
15:15
В окупованому Донецьку обстріляно Куйбишевський район: четверо поранених
11:56
Росіяни знову обстріляли Херсон: загинув чоловік, поранено жінку
10:46
На ТОТ Херсонщини окупанти погрожують студентам і вимагають здавати «нелояльних» — ЦНС
10:40
Британська розвідка розповіла про мету наступу РФ в Авдіївці
10:00
На окуповані Луганщині власників землі змушують переоформити ділянки за законами РФ — Лисогор
09:49
У прифронтовому районі окупанти знову вдарили по теплоелектростанції
09:30
Росіяни намагалися атакувати ЗСУ на Лиманському та Запорізькому напрямках — Генштаб
08:25
Вночі окупанти обстріляли Чугуївський район Харківщини
00:13
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 15 листопада
21:33
На ТОТ Запорізької області окупанти створюють виборчи комісії для виборів президента РФ
усі новини
09:59
Зеленський визнав, що постачання артилерійських снарядів в Україну скоротилося через війну в Ізраїлі
09:49
Шестеро людей загинули внаслідок обстрілів за добу в Херсонській області
09:29
По Запорізькій області окупанти завдали понад сто ударів за добу
09:08
Окупанти атакують на Лимано-Куп'янському напрямку, обстрілюючи з авіації та артилерії
08:25
На підтримку енергосистеми України США готові виділити 500 млн. доларів
08:21
РФ атакувала Україну дронами та ракетами С-300: ППО збила 9 цілей
08:15
Черговий обстріл Донецької області росіянами: поранено двох мешканців
08:01
Українські партизани проникли на базу флоту РФ — АТЕШ
23:17
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 16 листопада
23:00
Зеленський заявив про посилення систем ППО в Україні
22:32
В Астрахані РФ обрушився п`ятиповерхівка: загинула жінка
21:56
В Україні на війні загинули двоє військових з Грузії, ще дев`ять — поранені
21:39
В Авдіївці вивезли двох людей з укриття коксохіму
20:59
Окупанти ввечері вдарили по Херсону: є жертви
19:51
Суд «ДНР» засудив українського військового до 25 років позбавлення волі
19:17
«ДНР»: в окупованому Донецьку загинула жінка внаслідок обстрілу
18:47
На окупованій території Луганської області росіяни блокують VPN — Лисогор
18:40
Репресії в Росії: Як Кремль домагається від'їзду незгодних ►
17:57
На Донеччині зареєстровано 30 підтверджених випадків сказу серед тварин
17:25
У Києві за участю Донецької ОВА відкрили фотовиставку «Стерті з лиця землі»
усі новини
ВІДЕО
Репресії в Росії: Як Кремль домагається від'їзду незгодних ► Репресії в Росії: Як Кремль домагається від'їзду незгодних ►
16 листопада, 18:40
Аварійно-рятувальні роботи у Селидовому. Фото: ДСНС У Селидовому знайдено тіло четвертого загиблого на місці ракетного удару
16 листопада, 14:05
Рятувальники дістали тіло другого загиблого у Селидовому. Фото: Новини Донбасу Удар по Селидовому: рятувальники дістали тіло другого загиблого
15 листопада, 15:27
Багатоповерхівка у Селидовому. Фото: ДСНС Внаслідок ракетного удару по місту Селидове зруйновано багатоповерхівку
15 листопада, 08:10
Про роль ЗМІ та журналістів в умовах війни говорили на конференції «Донбас Медіа Форум», що відбулася в Києві. Про роль та відповідальність журналістів під час війни говорили на ДМФ-2023
14 листопада, 23:30
Стовп диму в Будьонівському районі Донецька. Кадр з відео В окупованому Донецьку піднявся великий стовп диму після вибуху
14 листопада, 12:10
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама