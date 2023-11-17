На підтримку енергосистеми України США готові виділити 500 млн. доларів

Сполучені Штати готові виділити до 500 млн. доларів на підтримку енергосистеми України, яка з настанням холодів перебуває під загрозою ударів з боку РФ. Про це заявив помічник держсекретаря США з енергетичних ресурсів Джеффрі Пайєтт під час відеобрифінгу.

«Сполучені Штати раніше виділили Україні понад 520 млн. доларів допомоги на підтримку енергетичного сектора. Ми знаємо, що на підході ще 500 млн доларів», — заявив Пайєтт.

За його словами, виділені кошти спрямовані на покриття термінових потреб енергетичної інфраструктури. Йдеться про пошук та купівлю нових трансформаторів, а також організацію виробничих потужностей для відновлення енергетичної інфраструктури.

Помічник Держсекретаря США також зазначив, що Сполучені Штати працюють з українським урядом над розвитком децентралізованої енергетичної системи, яка була б повністю інтегрована до європейської.

«Володимир Путін намагався перетворити зимові морози на зброю та використати їх як інструмент, щоб зламати волю українського народу. Я впевнений, що він, як і раніше, зазнає невдачі», — додав Пайєтт.

Раніше повідомлялося, що росіяни очікують на «стабільні» морози на території України, щоб почати масовані удари по енергетичній інфраструктурі.