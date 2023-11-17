Очередной обстрел Донецкой области россиянами: ранено двое жителей

За прошедшие сутки, 16 ноября, российские оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области, в результате чего двое жителей Антоновки были ранены. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Донецкой областной военной администрации Игорь Мороз.



Кроме того, местным властям удалось установить информацию о двух погибших жителях в Селидово и одном раненом в Торецке.



Общее количество жертв в Донецкой области на сегодняшний день без учета Мариуполя и Волновахи составляет 1775 убитыми и 4312 ранеными.



Напомним, 15 ноября российские оккупанты убили двух жителей Донбасса — в городе Селидово.