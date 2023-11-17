Черговий обстріл Донецької області росіянами: поранено двох мешканців

Минулої доби, 16 листопада, російські окупанти обстріляли низку населених пунктів Донецької області, внаслідок чого двох жителів Антонівки було поранено. Про це повідомив виконувач обов'язків начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз.



Крім того, місцевій владі вдалося встановити інформацію про двох загиблих жителів у місті Селидове та одного пораненого в Торецьку.



Загальна кількість жертв у Донецькій області на сьогодні без урахування Маріуполя та Волновахи становить 1775 убитих та 4312 поранених.



Нагадаємо, 15 листопада російські окупанти вбили двох мешканців Донбасу – у місті Селидове.