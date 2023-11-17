Зеленский признал, что поставки артиллерийских снарядов в Украину сократились из-за войны в Израиле

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поток жизненно важных артиллерийских боеприпасов от западных союзников сократился с начала войны между Израилем и ХАМАС в прошлом месяце. Об этом передает AFP.

«Наши поставки сократились», — заявил Зеленский журналистам, имея в виду конкретно 155-миллиметровые снаряды, которые широко используются на восточном и южном фронтах Украины, заявив, что «они действительно замедлились».



Во время встречи с главой МИД Великобритании Дэвидом Кемероном в украинской столице, Зеленский заявил, что после нападения ХАМАС на Израиль мир не так сосредоточен на войне в Украине.



«Теперь вы знаете, что мир не сосредоточен на ситуации на нашем поле боя в Украине, и разделение фокуса на самом деле не помогает», — сказал Зеленский Кэмерону.



Кроме того, украинский главнокомандующий добавил, что Россия «накапливает» ракеты для обстрелов Украины в зимние месяцы, однако украинская противовоздушная оборона «лучше, чем прошлой зимой».



Напомним, 7-го октября утром террористическая группировка ХАМАС осуществила масштабную атаку на Израиль из района сектора Газа, выпустив несколько тысяч ракет по израильской территории, а также прорвав границу в нескольких местах.