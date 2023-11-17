Зеленський визнав, що постачання артилерійських снарядів в Україну скоротилося через війну в Ізраїлі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що потік життєво важливих артилерійських боєприпасів від західних союзників скоротився з початку війни між Ізраїлем та ХАМАС минулого місяця. Про це повідомляє AFP.



«Наші поставки скоротилися», — заявив Зеленський журналістам, маючи на увазі саме 155-міліметрові снаряди, які широко використовуються на східному і південному фронтах України, заявивши, що «вони дійсно сповільнилися».



Під час зустрічі з главою МЗС Великої Британії Девідом Кемероном в українській столиці Зеленський заявив, що після нападу ХАМАС на Ізраїль світ не такий зосереджений на війні в Україні.



«Тепер ви знаєте, що світ не зосереджений на ситуації на нашому полі бою в Україні, і поділ фокусу насправді не допомагає», — сказав Зеленський Кемерону.



Крім того, український головнокомандувач додав, що Росія «накопичує» ракети для обстрілів України в зимові місяці, проте українська протиповітряна оборона «краща, ніж минулої зими».



Нагадаємо, 7-го жовтня вранці терористичне угруповання ХАМАС здійснило масштабну атаку на Ізраїль із району сектора Газа, випустивши кілька тисяч ракет по ізраїльській території, а також прорвавши кордон у кількох місцях.