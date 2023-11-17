Россияне обстреляли Константиновку: в результате атаки утром в городе не было света

В Константиновке в результате обстрела со стороны российских оккупантов пропало электричество сегодня, 17 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе министерства энергетики.



«В результате обстрела была повреждена воздушная линия, обесточен город Константиновка», — говорится в сообщении.



Однако в «ДТЭК Донецкие электросети» «Новостям Донбасса» сообщили, что свет в городе уже есть. Отмечается, что утром город обесточивался из-за обстрела, однако электроснабжение удалось вернуть в течение часа.



В ведомстве отметили, что всего в области остаются без света 122 населенных пункта.





Напомним, 12 ноября стало известно, что электричество пропало после двух попаданий снарядов на северо-западе Донецка.