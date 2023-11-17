Росіяни обстріляли Костянтинівку: внаслідок атаки вранці в місті не було світла

У Костянтинівці внаслідок обстрілу з боку російських окупантів зникла електрика сьогодні, 17 листопада. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики.



«Внаслідок обстрілу було пошкоджено повітряну лінію, знеструмлено місто Костянтинівка», — йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що всього в області залишаються без світла 122 населені пункти.



Однак у «ДТЕК Донецькі електромережі» «Новинам Донбасу» повідомили, що світло в місті вже є. Зазначається, що вранці місто знеструмлювалося через обстріл, проте електропостачання вдалося повернути протягом години.



Нагадаємо, 12 листопада стало відомо, що електрика зникла після двох влучень снарядів на північному заході Донецька.