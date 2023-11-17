В результате атаки на Херсонщину погиб местный житель

Российские оккупанты обстреляли Херсонскую область сегодня, 17 ноября. В результате атаки есть погибший. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.



«Российская армия обстреляла здание в селе Велетенское Белозерской громады», — написал он.



По его словам, около 11:20 в собственном доме травмы, несовместимые с жизнью, получил 60-летний мужчина.



Напомним, вследствие массированных обстрелов за минувшие сутки в Херсонской области погибли шесть человек, десять получили ранения, в том числе ребенок.