Шесть человек погибли в результате обстрелов за сутки в Херсонской области

Вследствие массированных обстрелов за минувшие сутки в Херсонской области погибли шесть человек, десять получили ранения, в том числе ребенок. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин в пятницу утром.

«За минувшие сутки противник совершил 58 обстрелов, выпустив 347 снарядов из минометов, артиллерии, «Градов», танков, БПЛА и авиации. По городу Херсон агрессор выпустил 43 снаряда», — написал он в своем Телеграм-канале.

Прокудин подчеркнул, что из-за российской агрессии 6 человек погибли, еще десять — получили ранения, из них — один ребенок.

По данным ОВА, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области: админздания и магазин в Херсонском районе, медицинское учреждение, магазин, заправочные станции и автомойку в Херсоне.

Напомним, в четверг утром, 16 ноября, российская армия нанесла очередной удар по Корабельному району Херсона, есть погибший и раненая.