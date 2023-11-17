Литва передала Украине партию генераторов, полевых кроватей и сухих пайков

Сегодня, 17 ноября, Литва передала Украине новую партию генераторов, уличных кроватей и сухих продовольственных пайков. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Литвы.



Министр национальной обороны Арвидас Анушаускас подчеркивает, что Литва будет твердо выполнять свои обязательства по поддержке Украины. По его словам, россияне зимой уничтожают критически важную инфраструктуру Украины, поэтому, реагируя на срочные потребности Украины в поддержке, Литва закупила генераторы и другое оборудование, необходимое украинским солдатам на поле боя, особенно в холодную погоду.



«Стационарные электрогенераторы мощностью 160 кВт на дизельном топливе предназначены для производства электрической энергии и обеспечения ее подачи на объекты, расположенные в районах, где отсутствуют линии электроснабжения. Электрогенераторы оснащены оборудованием, которое автоматически включает двигатель электрогенератора при прекращении подачи электроэнергии от стационарных сетей электроснабжения и выключает его при восстановлении электроснабжения. При заполненном баке электрогенератор может работать непрерывно не менее 8 часов при полной нагрузке. Электрогенераторы защищены от воздействия окружающей среды и могут эксплуатироваться при температуре окружающей среды -30 ℃ или +40 ℃», — говорится в сообщении.



На прошлой неделе Литва передала партию антидронов и генераторов, а в начале месяца Украине были переданы пусковые установки ракет системы обороны средней дальности NASAMS. Еще раньше они передали беспилотники, вертолеты Ми-8, зенитные установки Л-70 с боекомплектом, бронетранспортеры М113, миллионы боекомплектов, гранатометы, комплекты радиолокационного оборудования и массу другого обеспечения.



Помимо передачи военной техники, Литва постоянно активно обучает украинских солдат, обеспечивает лечение и реабилитацию раненых украинцев, организовывает экспертные консультации, выделяет средства в международные фонды поддержки Украины.



Напомним, правительство Финляндии решило отправить Украине пакет военной помощи. Его стоимость составит около 100 миллионов евро. Президент Республики принял решение по этому вопросу 17 ноября 2023 года по предложению правительства.