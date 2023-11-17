Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Литва передала Украине партию генераторов, полевых кроватей и сухих пайков

17 ноября 2023, 17:00

Литва передала Украине партию генераторов, полевых кроватей и сухих пайков

Сегодня, 17 ноября, Литва передала Украине новую партию генераторов, уличных кроватей и сухих продовольственных пайков. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Литвы.

Министр национальной обороны Арвидас Анушаускас подчеркивает, что Литва будет твердо выполнять свои обязательства по поддержке Украины. По его словам, россияне зимой уничтожают критически важную инфраструктуру Украины, поэтому, реагируя на срочные потребности Украины в поддержке, Литва закупила генераторы и другое оборудование, необходимое украинским солдатам на поле боя, особенно в холодную погоду.

«Стационарные электрогенераторы мощностью 160 кВт на дизельном топливе предназначены для производства электрической энергии и обеспечения ее подачи на объекты, расположенные в районах, где отсутствуют линии электроснабжения. Электрогенераторы оснащены оборудованием, которое автоматически включает двигатель электрогенератора при прекращении подачи электроэнергии от стационарных сетей электроснабжения и выключает его при восстановлении электроснабжения. При заполненном баке электрогенератор может работать непрерывно не менее 8 часов при полной нагрузке. Электрогенераторы защищены от воздействия окружающей среды и могут эксплуатироваться при температуре окружающей среды -30 ℃ или +40 ℃», — говорится в сообщении.

На прошлой неделе Литва передала партию антидронов и генераторов, а в начале месяца Украине были переданы пусковые установки ракет системы обороны средней дальности NASAMS. Еще раньше они передали беспилотники, вертолеты Ми-8, зенитные установки Л-70 с боекомплектом, бронетранспортеры М113, миллионы боекомплектов, гранатометы, комплекты радиолокационного оборудования и массу другого обеспечения.

Помимо передачи военной техники, Литва постоянно активно обучает украинских солдат, обеспечивает лечение и реабилитацию раненых украинцев, организовывает экспертные консультации, выделяет средства в международные фонды поддержки Украины.

Напомним, правительство Финляндии решило отправить Украине пакет военной помощи. Его стоимость составит около 100 миллионов евро. Президент Республики принял решение по этому вопросу 17 ноября 2023 года по предложению правительства. 

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Места
Литва
События
война в Украине

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
19:15
На оккупированной Луганщине «госслужащих» заставляют проходить платные курсы — Лысогор
16:28
«ДНР»: в результате обстрела Донецка ранен мужчина
11:42
Необычная активность оккупантов зафиксирована возле Мариуполя — Андрющенко
10:45
ВСУ закрепились на левом берегу Днепра — Морская пехота
09:49
Шесть человек погибли в результате обстрелов за сутки в Херсонской области
09:29
По Запорожской области оккупанты нанесли более ста ударов за сутки
08:01
Украинские партизаны проникли на базу флота РФ — АТЕШ
23:17
Донецк, Луганск и не только: Главные события 16 ноября
19:17
«ДНР»: в оккупированном Донецке погибла женщина в результате обстрела
18:47
На оккупированной территории Луганской области россияне блокируют VPN — Лысогор
17:25
В Киеве при участии Донецкой ОВА открыли фотовыставку «Стертые с лица земли»
16:20
Неопределенная ситуация на фронте может затянуться еще на год — Time
15:57
В РФ заявили об уничтожении пяти беспилотников над Брянской областью и оккупированным Крымом
15:29
Собирала деньги с пенсионеров под видом «взносов»: жительнице Лисичанска сообщили о подозрении
15:15
В оккупированном Донецке обстрелян Куйбышевский район: четверо раненых
11:56
Россияне снова обстреляли Херсон: погиб мужчина, ранена женщина
10:46
На ВОТ Херсонщины оккупанты угрожают студентам и требуют сдавать «нелояльных» — ЦНС
10:40
Британская разведка рассказала о цели наступления РФ в Авдеевке
10:00
На оккупированной Луганщине владельцев земли заставляют переоформить участки по законам РФ — Лысогор
09:49
В прифронтовом районе оккупанты снова ударили по теплоэлектростанции
все новости
19:15
На оккупированной Луганщине «госслужащих» заставляют проходить платные курсы — Лысогор
18:58
Не штурмовать, а окружить: разведка Эстонии озвучила планы оккупантов по Авдеевке
18:09
14 жителей Луганщины будут судить за организацию псевдореферендума, среди них трое «депутатов народного совета ЛНР»
17:45
На снаряды, восстановление и кибербезопасность: Нидерланды окажут Украине помощь на 2 миллиарда евро
17:40
Кадровый голод и война: проблемы украинских СМИ обсудили на «Донбасс медиа форуме»
17:24
Зеленский поручил разработать решение, чтобы вылеты российских МИГ-31 не парализовали страну
17:00
Литва передала Украине партию генераторов, полевых кроватей и сухих пайков
16:28
«ДНР»: в результате обстрела Донецка ранен мужчина
15:59
Финляндия отправит Украине 20 пакет военной техники на 100 миллионов евро
15:20
«Белые ангелы» эвакуировали пятерых детей из обстреливаемого села на Донетчине
15:04
Оккупанты массировано обстреляли Авдеевку: глава ГВА рассказал детали
14:45
7000 гривен за час утех: в Славянске четыре женщины организовали бордель в отеле
14:35
ВСУ отбили штурм оккупантов на Сватовском направлении: есть потери среди россиян
13:57
В российском плену находятся более четырех тысяч украинцев
13:34
В результате атаки на Херсонщину погиб местный житель
11:42
Необычная активность оккупантов зафиксирована возле Мариуполя — Андрющенко
11:39
Россияне обстреляли Константиновку: в результате атаки утром в городе не было света
11:27
Оккупанты ударили по Торецку, есть разрушения
10:59
Захваченной россиянами Запорожской АЭС грозит ядерная авария — Энергоатом
10:45
ВСУ закрепились на левом берегу Днепра — Морская пехота
все новости
ВИДЕО
На «Донбасс медиа форуме» обсуждали актуальные проблемы украинских средств массовой информации. Фото: Новости Донбасса Кадровый голод и война: проблемы украинских СМИ обсудили на «Донбасс медиа форуме»
17 ноября, 17:40
Репрессии в России: Как Кремль добивается отъезда несогласных ► Репрессии в России: Как Кремль добивается отъезда несогласных ►
16 ноября, 18:40
Аварийно-спасательные работы в Селидово. Фото: ГСЧС В Селидово найдено тело четвертого погибшего на месте ракетного удара
16 ноября, 14:05
Спасатели достали тело второго погибшего в Селидово. Фото: Новости Донбасса Удар по Селидово: спасатели достали тело второго погибшего
15 ноября, 15:27
Оккупанты атаковали город Селидово. Фото: Новости Донбасса В Селидово возросло количество жертв из-за российского ракетного удара
15 ноября, 13:25
Многоэтажка в Селидово. Фото: ГСЧС В результате ракетного удара по Селидово разрушена многоэтажка 
15 ноября, 08:10

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама