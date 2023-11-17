Литва передала Україні партію генераторів, польових ліжок та сухих пайків

Сьогодні, 17 листопада, Литва передала Україні нову партію генераторів, вуличних ліжок та сухих продовольчих пайків. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони Литви.



Міністр національної оборони Арвідас Анушаускас наголошує, що Литва твердо виконуватиме свої зобов'язання щодо підтримки України. За його словами, росіяни взимку знищують критично важливу інфраструктуру України, тому реагуючи на термінові потреби України в підтримці, Литва закупила генератори та інше обладнання, необхідне українським солдатам на полі бою, особливо в холодну погоду.



«Стаціонарні електрогенератори потужністю 160 кВт на дизельному паливі призначені для виробництва електричної енергії та забезпечення її подачі на об'єкти, розташовані в районах, де відсутні лінії електропостачання. Електрогенератори оснащені обладнанням, що автоматично включає двигун електрогенератора при припиненні подачі електроенергії від стаціонарних мереж електропостачання та вимикає його при відновленні електропостачання. При заповненому баку електрогенератор може працювати безперервно не менше 8 годин при повному навантаженні. Електрогенератори захищені від впливу навколишнього середовища і можуть експлуатуватися за температури навколишнього середовища -30 ℃ або +40 ℃», — йдеться у повідомленні.



Минулого тижня Литва передала партію антидронів та генераторів, а на початку місяця Україні було передано пускові установки ракет системи оборони середньої дальності NASAMS. Ще раніше вони відправили безпілотники, гелікоптери Мі-8, зенітні установки Л-70 з боєкомплектом, бронетранспортери М113, мільйони боєкомплектів, гранатомети, комплекти радіолокаційного обладнання та багато іншого забезпечення.



Окрім передачі військової техніки, Литва постійно активно навчає українських солдат, забезпечує лікування та реабілітацію поранених українців, організовує експертні консультації, виділяє кошти до міжнародних фондів підтримки України.



Нагадаємо, уряд Фінляндії вирішив надіслати Україні пакет військової допомоги. Його вартість становитиме близько 100 мільйонів євро. Президент Республіки ухвалив рішення щодо цього питання 17 листопада 2023 року на пропозицію уряду.