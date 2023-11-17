Финляндия отправит Украине 20 пакет военной техники на 100 миллионов евро

Правительство Финляндии решило отправить Украине пакет военной помощи. Его стоимость составит около 100 миллионов евро. Президент Республики принял решение по этому вопросу 17 ноября 2023 года по предложению правительства. Об этом сообщили в пресс-службе правительства страны.



Отмечается, что это будет 20-я поставка военной техники в Украину общей стоимостью 1,5 миллиарда евро.



«То, что поставлено на карту в оборонной борьбе Украины, — это перспективы окружающей среды Европы и Финляндии в текущем десятилетии. Вместе с нашими союзниками мы остаемся непоколебимыми в нашей приверженности поддержке украинцев», — прокомментировал министр обороны Антти Хаккянен.



Напомним, правительство Украины и немецкая компания Rheinmetall заключили контракт на поставку систем Leopard 1, в том числе 25 основных боевых танков Leopard 1A5, пяти бронированных эвакуационных машин (Bergepanzer 2) и двух танков для обучения водителей. Поставка должна состояться в 2024 году.