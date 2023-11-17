Кадровый голод и война: проблемы украинских СМИ обсудили на «Донбасс медиа форуме»

Украинская журналистика, очевидно, смогла приспособиться к новым реалиям, которые образовались из-за полномасштабного вторжения России. Война внесла коррективы, но у работников медиа остался запрос на то, чтобы дискутировать и обсуждать актуальные профессиональные вопросы. Площадкой для этого стал двухдневный «Донбасс медиа форум», который организация «ДИИ-Украина» провела в Киеве 10 и 11 ноября.



«Уже с начала этого года мы почувствовали, что необходимость форума витает в воздухе. Мы получили запрос как от участников, так и от доноров, представителей гражданского общества, представителей медиа, иностранных журналистов», — отметила директорка «ДИИ-Украина» Любовь Раковица.



Некоторые из участников были на «Донбасс медиа форуме» впервые. Им важно было пообщаться с коллегами и обменяться мнениями, выдохнуть и перезагрузиться. На фоне затяжной войны журналисты так же как и другие граждане Украины переживают высокий уровень стресса.



«Я впервые на «Донбасс медиа форуме». Думаю, что сейчас вот такие профессиональные коммуникации очень нужны с точки зрения ментального здоровья журналистов. Как бы ни было, зарываться в информацию слишком сложно, а тут есть возможность общаться. Общение, коммуникация как психотерапия — это прекрасный способ», — сказала главная редакторка сайта «Новости Кривого Рога» Светлана Романенко.



Программа «Донбасс медиа форума» постоянно трансформируется и подстраивается под актуальные проблемы общества и журналистики: связь с аудиторией, которая находится в прифронтовой зоне и на оккупированных территориях, кадровый голод из-за того, что многие редакции практически прекратили свое существование.



«Прекрасный впечатления, очень полезная информация. Я за этим форумом наблюдал онлайн в прошлый раз. И вот что интересно: каждый год информация актуализируется. Те болезненные проблемы, которые сейчас возникают, их оперативно рассматривают», — сказал главный редактор «Kramatorsk Post» Дмитрий Лукьяненко.



В свою очередь представитель «Детектор медиа» Виталий Михайлов отметил: «Вчера, например, присоединился к нескольким панельным дискуссиям. Особенно понравилось о новом законе про медиа, который несколько регулирует этот ландшафт. И сегодня, слушая про искусственный интеллект, понимаю, какие вызовы перед нами стоят».



Важный вопрос — как журналисты должны рассказывать о чувствительных темах, военных преступлениях и событиях на оккупированных территориях, чтобы не навредить и не травмировать аудиторию. Постоянные участники форума обращают внимание на то, как украинская журналистика трансформировалась и как поднялся уровень профессионализма.



«После начала полномасштабного вторжения вообще нужно было часы сверить друг у друга, посмотреть, кто как выживает, какая трансформация произошла. Как изменились цели и направления работы восточного региона», — сказала Анна Романенко, главная редакторка сайта «0629».

Всего, по словам организаторов, на «Донбасс медиа форум» зарегистрировались 850 человек. За два дня на мероприятии побывали 600 участников. Большая часть дискуссий и воркшопов проходили в подземном паркинге из-за воздушной тревоги.



Директорка «ДИИ-Украина» Любовь Раковица отметила: «Мы еще никогда не проводили форум в бомбоубежище. Но это реалии нашей Украины, это реалии каждого города, каждого населенного пункта, наших целевых аудиторий. И знаете, мы вчера общались с участниками и получили очень позитивный фидбек».



Традиционно «Донбасс медиа форум» привлекает волонтеров из числа студентов первых курсов факультетов журналистики. Так они могут больше узнать о своей профессии.



«Это мое первое волонтерство. И я рада, что это именно «Донбасс медиа форум», потому что это очень интересный опыт, особенно для меня, потому что я учусь на журналиста. Увидеть, как работают эти конференции изнутри, это очень интересный опыт», — рассказала волонтерка «Донбасс медиа форума» Юлия.



Насыщенная программа двухдневного «Донбасс медиа форума» позволила актуализировать многие проблемы, которые касаются работы редакций в условиях военного времени.