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Кадровий голод та війна: проблеми українських ЗМІ обговорили на «Донбас медіа форумі»

17 листопада 2023, 17:40

Кадровий голод та війна: проблеми українських ЗМІ обговорили на «Донбас медіа форумі»

Українська журналістика, очевидно, спромоглася пристосуватися до нових реалій, які утворилися через повномасштабне вторгнення Росії. Війна внесла корективи, але у працівників медіа залишився запит на те, щоб дискутувати та обговорювати актуальні професійні питання. Майданчиком для цього став дводенний «Донбас медіа форум», який організація «ДІІ-Україна» провела у Києві 10 та 11 листопада.

«Вже з початку цього року ми відчули, що необхідність форуму витає у повітрі. Ми отримали запит як від учасників, так і донорів, представників громадянського суспільства, представників медіа, іноземних журналістів», — зазначила директорка «ДІІ-Україна» Любов Раковиця.

Деякі з учасників були на «Донбас медіа форумі» вперше. Їм важливо було поспілкуватися з колегами та обмінятися думками, видихнути та перезавантажитись. На тлі затяжної війни журналісти, як і інші громадяни України, переживають високий рівень стресу.

«Я вперше на «Донбас медіа форумі». Думаю, що зараз такі професійні комунікації дуже потрібні з погляду ментального здоров'я журналістів. Як би не було, зариватися в інформацію надто складно, а тут можна спілкуватися. Спілкування, комунікація як психотерапія — це чудовий спосіб», — сказала головна редакторка сайту «Новини Кривого Рогу» Світлана Романенко.

Програма «Донбас медіа форуму» постійно трансформується та підлаштовується під актуальні проблеми суспільства та журналістики: зв'язок з аудиторією, яка знаходиться у прифронтовій зоні та на окупованих територіях, кадровий голод через те, що багато редакцій практично припинили своє існування.

«Прекрасні враження, дуже корисна інформація. Я за цим форумом спостерігав онлайн минулого разу. І ось що цікаво: щороку інформація актуалізується. Ті болючі проблеми, які зараз виникають, їх оперативно розглядають», — сказав головний редактор «Kramatorsk Post» Дмитро Лук'яненко.

У свою чергу, представник «Детектор медіа» Віталій Михайлов зазначив: «Вчора, наприклад, приєднався до кількох панельних дискусій. Особливо сподобалося щодо нового закону про медіа, який дещо регулює цей ландшафт. І сьогодні, слухаючи про штучний інтелект, розумію, які виклики перед нами стоять».

Важливе питання — як журналісти мають розповідати про чутливі теми, військові злочини та події на окупованих територіях, щоб не нашкодити та не травмувати аудиторію. Постійні учасники форуму звертають увагу на те, як українська журналістика трансформувалася та як піднявся рівень професіоналізму.

«Після початку повномасштабного вторгнення взагалі потрібно було годинники звірити один у одного, подивитися, хто як виживає, яка трансформація відбулася. Як змінилися цілі та напрямки роботи східного регіону», — сказала Ганна Романенко, головна редакторка сайту «0629».

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Загалом, за словами організаторів, на «Донбас медіа форум» зареєструвалися 850 осіб. За два дні заходи відвідали 600 учасників. Більшість дискусій і воркшопів проходили в підземному паркінгу через повітряну тривогу.

Директорка «ДІІ-Україна» Любов Раковиця наголосила: «Ми ще ніколи не проводили форум у бомбосховищі. Але це реалії нашої України, це реалії кожного міста, кожного населеного пункту, цільових аудиторій. І знаєте, ми вчора спілкувалися з учасниками та отримали дуже позитивний фідбек».

Традиційно «Донбас медіа форум» залучає волонтерів з-поміж студентів перших курсів факультетів журналістики. Так вони можуть більше дізнатися про свою професію.

«Це моє перше волонтерство. І я рада, що це саме «Донбас медіа форум», бо це дуже цікавий досвід, особливо для мене, бо я навчаюсь на журналіста. Побачити, як ці конференції працюють зсередини, це дуже цікавий досвід», — розповіла волонтерка «Донбас медіа форуму» Юлія.

Насичена програма дводенного «Донбасу медіа форуму» дозволила актуалізувати багато проблем, які стосуються роботи редакцій в умовах воєнного часу.

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