Без отопления и с мизерной «гуманитаркой»: как выживает в оккупации Северодонецк

Уже более года ситуация в захваченном Северодонецке Луганской области практически не меняется. Армия РФ практически полностью разрушила город в ходе своего наступления. Местные жители продолжают выживать за счет гуманитарной помощи, которую привозят из России. Об этом идет речь в сюжете «Новостей Донбасса».



Но и гуманитарной помощи от оккупантов всем жителям не хватает.



«Обогреватели вот привозили, но не хватило. Тушенку уже не дают, ничего не дают. Рис не дают, масло постное не дают. Рыбу перестали давать. Лука репчатого принесли», — жалуется местная жительница Мария Куликова.



Отдельная проблема — медикаменты. У жителей оккупированных Северодонецка, Рубежного и Лисичанска ограничен доступ к лекарствам. А если появляется возможность выехать за ними вглубь захваченных территорий — люди сталкиваются с дефицитом.



«Мне нужны сердечные средства и желудочные. Дело в том, что некоторые препараты мы просто здесь не можем купить. И даже если мы выезжаем в Айдар, там тоже не всегда возможно их купить», — рассказывает северодончанка Людмила Соколенко.



По словам главы военной администрации Луганской области, российские оккупанты не организовали стабильные поставки медикаментов и продуктов питания на территории захваченные в 2022 году.



«Что касается продуктов питания и медицинского обеспечения, вообще условий нет. Потому что то, что попадает в эту полосу, оно попадает за огромные деньги и в очень маленьком количестве. С лекарствами вообще очень большая проблема, потому что большинство необходимых нашим гражданам лекарств завозят с территорий, оккупированных в 2014 году. И то завозят в критически малых объемах. Некоторые организовали бизнес по доставке лекарств на такси. Но это стоит баснословных денег, которых у людей нет», — говорит чиновник.



А тем временем, пропагандисты в своих видео рассказывают о том, что в Северодонецк возвращаются люди, все восстанавливается и будет только лучше, чем было. И пока россияне на камеру восстанавливают школы и бассейны, в Рубежном, как пишут местные жители, обвалились несколько этажей многоквартирного дома. Самая острая проблема для жителей захваченной Луганщины — разрушенное жилье и отопление. Оккупанты только обещают все отремонтировать и восстановить.



«Наш дом Партизанская, 33 разбомбило. Окна не делают. Даже не застеклили. Зато приносят квитанции за свет по 4 тысячи за месяц — платите. Кому платить и за что платить? Вторую зиму будем зимовать при обогревателе», — сетует местная жительница Людмила Андреева.



Из-за отсутствия отопления страдают не только жители многоквартирных домов, но и частных. Так, они пишут, что местные оккупационные власти не дают компенсации на покупку угля.



«Правительство озвучило, что более 500 человек получили компенсацию на приобретение угля. Видимо, мы в это количество не входим. Муж с августа месяца ходит в соцслужбу и постоянно кормят завтраками. И сегодня был, даже документы не приняли», — написала северодончанка.



В Луганской военной администрации говорят, эта зима снова будет непростой для жителей захваченных территорий.



«Почти все населенные пункты, которые прифронтовые, напомню, что они без света и без каких-либо условий для проживания. Есть местечковые районы или квартальчики, которые запитали. Предлагают гражданам переезжать или на территорию России, или в передвижные мобильные дома для обогрева. Но их очень малое количество», — говорит глава Луганской ОВА Артем Лысогор.



На данный момент, неизвестно, сколько людей остается зимовать в захваченных городах Луганской области. Украинские власти не готовы назвать конкретные цифры, а российские оккупанты их явно завышают. Как и завышают результаты восстановления разрушенных ими городов.



Напомним, на оккупированной Луганщине «госслужащих» заставляют проходить платные курсы.