На оккупированной Луганщине «госслужащих» заставляют проходить платные курсы — Лысогор

Из Луганска в органы оккупационных властей на местах поступают письма о необходимости участия госслужащих-коллаборантов в курсах повышения квалификации в Москве.



Стоимость одного курса – 44 тыщи рублей без учета дороги, сообщает начальник Луганской ОВА Артем Лысогор.



«Обучение будет касаться налогообложения предприятий агропромышленного развития. Желающих принудительно собирают из каждой административной ячейки так называемой ЛНР. Неважно откуда – из сельхозрайона или города-бюджетника – главное, что платишь деньги», – объяснил чиновник.



Напомним, российская армия продолжает атаковать Луганскую область, используя авиацию и артиллерию. В частности, обстреливают Лиманское направление.