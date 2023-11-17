Без опалення і з мізерною «гуманітаркою»: як виживає в окупації Сєвєродонецьк

Вже понад рік ситуація у захопленому Сєвєродонецьку Луганської області практично не змінюється. Армія РФ практично повністю зруйнувала місто під час свого наступу. Місцеві жителі продовжують виживати за рахунок гуманітарної допомоги, яку привозять з Росії. Про це йдеться у сюжеті «Новин Донбасу».



Але й гуманітарної допомоги від окупантів усім мешканцям не вистачає.



«Обігрівачі привозили, але не вистачило. Тушонку вже не дають, нічого не дають. Рис не дають, олію не дають. Рибу перестали давати. Цибулю ріпчасту принесли», — скаржиться місцева мешканка Марія Куликова.



Окрема проблема – медикаменти. У мешканців окупованих Сєвєродонецька, Рубіжного та Лисичанська обмежений доступ до ліків. А якщо з'являється можливість виїхати за ними в глиб захоплених територій — люди стикаються з дефіцитом.



«Мені потрібні серцеві засоби та шлункові. Справа в тому, що деякі препарати ми тут не можемо купити. І навіть якщо ми виїжджаємо до Айдару, там теж не завжди можливо їх купити», — розповідає сєвєродончанка Людмила Соколенко.



За словами голови військової адміністрації Луганської області, російські окупанти не організували стабільні постачання медикаментів та продуктів харчування на території, захоплені у 2022 році.



«Щодо продуктів харчування та медичного забезпечення, взагалі умов немає. Тому що те, що потрапляє в цю смугу, воно потрапляє за величезні гроші і в дуже невеликій кількості. З ліками взагалі дуже велика проблема, бо більшість необхідних нашим громадянам ліків завозять із територій, окупованих у 2014 році. І то завозять у критично малих обсягах. Деякі організували бізнес із доставки ліків на таксі. Але це коштує нечуваних грошей, яких у людей немає», — каже чиновник.



А тим часом, пропагандисти у своїх відео розповідають про те, що до Сєвєродонецька повертаються люди, все відновлюється і буде навіть краще, ніж було. І доки росіяни на камеру відновлюють школи та басейни, у Рубіжному, як пишуть місцеві жителі, обвалилися кілька поверхів багатоквартирного будинку. Найгостріша проблема для мешканців захопленої Луганщини – зруйноване житло та опалення. Окупанти лише обіцяють все відремонтувати та відновити.



«Наш будинок Партизанська, 33 розбомбило. Вікна не роблять. Навіть не засклили. Проте приносять квитанції за світло по 4 тисячі на місяць — платіть. Кому платити та за що платити? Другу зиму зимуватимемо при обігрівачі», — нарікає місцева мешканка Людмила Андрєєва.



Через відсутність опалення страждають не лише мешканці багатоквартирних будинків, а й приватних. Так, вони пишуть, що місцева окупаційна влада не дає компенсації на купівлю вугілля.



«Уряд озвучив, що понад 500 осіб отримали компенсацію на придбання вугілля. Мабуть, ми до цієї кількості не входимо. Чоловік із серпня місяця ходить до соцслужби та постійно годують сніданками. І сьогодні був, навіть документи не ухвалили», — написала північнодончанка.



У Луганській військовій адміністрації кажуть, ця зима знову буде непростою для мешканців захоплених територій.



«Майже всі населені пункти, які є прифронтовими, нагадаю, що вони без світла і без будь-яких умов для проживання. Є містечкові райони чи квартальчики, які заживили. Пропонують громадянам переїжджати або на територію Росії, або у пересувні мобільні будинки для обігріву. Але їх дуже мала кількість», — каже голова Луганської ОВ Артем Лисогор.



Наразі невідомо, скільки людей залишається зимувати у захоплених містах Луганської області. Українська влада не готова назвати конкретні цифри, а російські окупанти їх явно завищують. Як і завищують результати відновлення зруйнованих міст.



Нагадаємо, на окупованій Луганщині «держслужбовців» змушують проходити платні курси.