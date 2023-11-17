«Без них могут не взлететь уже через несколько месяцев»: Пентагон обещает Украине запчасти на F-16

Минобороны США уже участвует в обучении украинских пилотов управлять самолетами F-16. США также планируют обеспечить Украину запасными частями для этих самолетов.



Об этом говорится в сообщении Пентагона.



Ранее в этом году Государственный департамент США заявил о готовности одобрить передачу Украине самолетов F-16 американского производства третьими сторонами. Нидерланды, Дания и Норвегия объявили о намерении предоставить Украине F-16 из своих запасов.



«Что бы все мы ни поставляли украинцам, давайте также предоставим запасные части на 90 дней, пожалуйста, это базовое правило — запчасти на 90 дней», — заявил заместитель министра обороны США по закупкам и обеспечению Уильям Лаплант на обсуждении, организованном в Вашингтоне изданием Politico. Он добавил, что этот подход распространяется и на F-16.



Без запчастей, по его словам, F-16 могут не взлететь уже через несколько месяцев.



«Мы не допустим этого. И именно потому, что другие страны предоставляют свои самолеты, мы должны убедиться – если они не предоставят запчасти, мы найдем запчасти и предоставим их», — сказал он.



В Пентагоне подчеркнули, что США и партнеры, в том числе через Контактную группу по вопросам обороны Украины, работают вместе, чтобы гарантировать, что у Украины есть то, что ей нужно, а также способна обеспечивать себя в долгосрочной перспективе.



Лаплант заявил, что Пентагон упорно работает с американскими производителями, европейцами и странами по всему миру, чтобы начать координировать с украинцами встречи, на которых представители промышленности и военные будут обсуждать вопросы закупок.



Напомним, правительство Нидерландов зарезервировало более 2 миллиардов евро на 2024 год на военную помощь Украине.