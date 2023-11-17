«Без них можуть не злетіти вже за кілька місяців»: Пентагон обіцяє Україні запчастини на F-16

Міноборони США вже бере участь у навчанні українських пілотів керувати літаками F-16. США також планують забезпечити Україну запасними частинами для цих літаків.



Про це йдеться в повідомленні Пентагону.



Раніше цього року Державний департамент США заявив про готовність схвалити передачу Україні літаків F-16 американського виробництва третіми сторонами. Нідерланди, Данія та Норвегія оголосили про намір надати Україні F-16 зі своїх власних запасів.



«Що б всі ми не постачали українцям, давайте також надамо запасні частини на 90 днів, будь ласка, це базове правило — запчастини на 90 днів», — заявив заступник міністра оборони США з питань закупівель і забезпечення Вільям Лаплант на обговоренні, організованому у Вашингтоні виданням Politico. Він додав, що цей підхід розповсюджується і на F-16.



Без запчастин, за його словами, F-16 можуть не злетіти вже за кілька місяців.



«Ми не допустимо цього. І саме тому, що інші країни надають свої літаки, ми повинні переконатися - якщо вони не нададуть запчастини, ми знайдемо запчастини та надамо їх», — сказав він.



В Пентагоні наголосили, що США та партнери, зокрема через Контактну групу з питань оборони України, працюють разом, щоб гарантувати, що Україна має те, що їй потрібно, а також здатна забезпечувати себе в довгостроковій перспективі.



Лаплант заявив, що Пентагон наполегливо працює з американськими виробниками, європейцями та країнами по всьому світу, щоб почати координувати з українцями зустрічі, на яких представники промисловості та військові обговорюватимуть питання закупівель.



Нагадаємо, уряд Нідерландів зарезервував понад 2 мільярди євро на 2024 рік на військову допомогу Україні.