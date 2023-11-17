На снаряды, восстановление и кибербезопасность: Нидерланды окажут Украине помощь на 2 миллиарда евро

Правительство Нидерландов зарезервировало более 2 миллиардов евро на 2024 год на военную помощь Украине.



Об этом сообщает Минобороны Нидерландов.



«Нидерланды продолжают поддерживать Украину. На 2024 год доступна военная поддержка в размере EUR2 млрд. В этой значительной сумме мы посылаем четкий сигнал: Украина может и дальше рассчитывать на нас», — написала министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в Твиттере.



В ведомстве отметили, что эта сумма покроет потребности Украины, в частности в сфере боеприпасов и обслуживания уже поставленных платформ и систем.



«Таким образом, Нидерланды хотят внести свой вклад в укрепление противовоздушной обороны Украины, чтобы страна могла продолжать защищаться от атак на критически важную инфраструктуру. Есть также потребность в более технологическом оборудовании», — говорится в сообщении.



Деньги также пойдут на восстановление и реконструкцию, а также улучшение кибербезопасности Украины. Кроме того, Нидерланды будут учить украинских солдат и в 2024 году.



Напомним, правительство Финляндии решило отправить Украине пакет военной помощи. Его стоимость составит около 100 миллионов евро.