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В Одесской области «шахед» попал в объект энергетической инфраструктуры, есть раненый

18 ноября 2023, 09:25

В Одесской области «шахед» попал в объект энергетической инфраструктуры, есть раненый

В ночь на 18 ноября в Одесском районе произошло попадание в объект энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает оперативное командование Юг.

Повреждено админздание. Вспыхнул пожар, который оперативно локализован. Один гражданский сотрудник получил ранение, он госпитализирован.

Оккупанты атаковали южные регионы беспилотными летательными аппаратами типа «Shahed-131/136».

Силами противовоздушной обороны уничтожено 8 дронов: Николаевская область — 6, по одному в Херсонской и Одесской областях.

Напомним, защитники Донбасса за сутки отбили более полусотни российских атак.

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