На Одещині «шахед» влучив в об'єкт енергетичної інфраструктури, є поранений

У ніч проти 18 листопада в Одеському районі відбулось влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури.



Про це повідомляє оперативне командування Південь.



Пошкоджено адмінбудівлю. Спалахнула пожежа, яку оперативно локалізовано. Один цивільний співробітник отримав поранення, його госпіталізовано.



Окупанти атакували південні регіони безпілотними літальними апаратами типу «Shahed-131/136».



Силами протиповітряної оборони знищено 8 дронів: Миколаївська область – 6, по одному на Херсонщині та Одещині.



Нагадаємо, оборонці Донеччини за добу відбили понад півсотні російських атак.