Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

На Одещині «шахед» влучив в об'єкт енергетичної інфраструктури, є поранений

18 листопада 2023, 09:25

На Одещині «шахед» влучив в об'єкт енергетичної інфраструктури, є поранений

У ніч проти 18 листопада в Одеському районі відбулось влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє оперативне командування Південь.

Пошкоджено адмінбудівлю. Спалахнула пожежа, яку оперативно локалізовано. Один цивільний співробітник отримав поранення, його госпіталізовано.

Окупанти атакували південні регіони безпілотними літальними апаратами типу «Shahed-131/136».

Силами протиповітряної оборони знищено 8 дронів: Миколаївська область – 6, по одному на Херсонщині та Одещині.

Нагадаємо,  оборонці Донеччини за добу відбили понад півсотні російських атак. 

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Місця
Одеська область
Інше
Обстріл шахед енергетична інфраструктура

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
11:29
Диверсії та удари ЗСУ з логістики та живої сили в окупації: Яку роль відіграють у війні?
23:10
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 17 листопада
22:17
Росія вирішила поки що не переводити окуповані регіони на систему ОМС
21:20
У «ДНР» звільнили окупаційного «віце-прем'єр-міністра»
19:50
Без опалення і з мізерною «гуманітаркою»: як виживає в окупації Сєвєродонецьк
19:15
На окупованій Луганщині «держслужбовців» змушують проходити платні курси — Лисогор
16:28
«ДНР»: внаслідок обстрілу Донецька поранено чоловіка
11:42
Незвичайну активність окупантів зафіксовано біля Маріуполя — Андрющенко
10:45
ЗСУ закріпилися на лівому березі Дніпра — Морська піхота
09:49
Шестеро людей загинули внаслідок обстрілів за добу в Херсонській області
09:29
По Запорізькій області окупанти завдали понад сто ударів за добу
08:01
Українські партизани проникли на базу флоту РФ — АТЕШ
23:17
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 16 листопада
19:17
«ДНР»: в окупованому Донецьку загинула жінка внаслідок обстрілу
18:47
На окупованій території Луганської області росіяни блокують VPN — Лисогор
17:25
У Києві за участю Донецької ОВА відкрили фотовиставку «Стерті з лиця землі»
16:20
Невизначена ситуація на фронті може затягтися ще на рік — Time
15:56
У РФ заявили про знищення п`яти безпілотників над Брянською областю та окупованим Кримом
15:29
Збирала гроші з пенсіонерів під виглядом «внесків»: мешканці Лисичанська повідомили про підозру
15:15
В окупованому Донецьку обстріляно Куйбишевський район: четверо поранених
усі новини
11:29
Диверсії та удари ЗСУ з логістики та живої сили в окупації: Яку роль відіграють у війні?
10:49
Зруйновані приватні будинки, сільгосппідприємство і промислова будівля: наслідки обстрілів Донеччини
10:15
У Чорному морі підірвався іноземний корабель з зерном — ЗМІ
09:42
Армія РФ вдруге за місяць атакувала Київ «шахедами»
09:25
На Одещині «шахед» влучив в об'єкт енергетичної інфраструктури, є поранений
08:51
Оборонці Донеччини за добу відбили понад півсотні російських атак — Генштаб
08:28
Над Україною вночі збили 29 з 38 «шахедів»
08:08
За добу на Донеччині двоє поранених від російських обстрілів
23:10
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 17 листопада
22:17
Росія вирішила поки що не переводити окуповані регіони на систему ОМС
21:43
Після обстрілу Селидового шукають ще одну жінку
21:20
У «ДНР» звільнили окупаційного «віце-прем'єр-міністра»
20:57
Окупанти обстріляли Нетайлове, поранений 19-річний юнак
20:26
«Без них можуть не злетіти вже за кілька місяців»: Пентагон обіцяє Україні запчастини на F-16
20:10
ВМС ЗСУ назвали втрати російського флоту
19:50
Без опалення і з мізерною «гуманітаркою»: як виживає в окупації Сєвєродонецьк
19:15
На окупованій Луганщині «держслужбовців» змушують проходити платні курси — Лисогор
18:58
Не штурмувати, а оточити: розвідка Естонії озвучила плани окупантів щодо Авдіївки
18:09
14 жителів Луганщини судитимуть за організацію псевдореферендуму, серед них троє «депутатів народної ради ЛНР»
17:45
На снаряди, відновлення та кібербезпеку: Нідерланди нададуть Україні допомогу на 2 мільярди євро
усі новини
ВІДЕО
Диверсії та удари ЗСУ з логістики та живої сили в окупації: Яку роль відіграють у війні? Зображення: «Новини Донбасу» Диверсії та удари ЗСУ з логістики та живої сили в окупації: Яку роль відіграють у війні?
18 листопада, 11:29
Життя у Сєвєродонецьку. Фото: «Новини Донбасу» Без опалення і з мізерною «гуманітаркою»: як виживає в окупації Сєвєродонецьк
17 листопада, 19:50
На «Донбас медіа форумі» обговорювали актуальні проблеми українських засобів масової інформації. Фото: Новини Донбасу Кадровий голод та війна: проблеми українських ЗМІ обговорили на «Донбас медіа форумі»
17 листопада, 17:40
Репресії в Росії: Як Кремль домагається від'їзду незгодних ► Репресії в Росії: Як Кремль домагається від'їзду незгодних ►
16 листопада, 18:40
Аварійно-рятувальні роботи у Селидовому. Фото: ДСНС У Селидовому знайдено тіло четвертого загиблого на місці ракетного удару
16 листопада, 14:05
Рятувальники дістали тіло другого загиблого у Селидовому. Фото: Новини Донбасу Удар по Селидовому: рятувальники дістали тіло другого загиблого
15 листопада, 15:27

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама