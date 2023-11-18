За сутки защитники Донецкой области отбили более полусотни российских атак — Генштаб

Армия РФ больше всего атаковала на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.



На Лиманском направлении оккупанты вели безуспешные штурмовые действия севернее Серебрянки Донецкой области, сообщают в Генштабе ВСУ.



На Бахмутском направлении украинские защитники отразили 11 атак окупантов в районах Васюкивки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.



На Авдеевском направлению армия РФ не оставляет попыток окружить Авдеевку. Украинские воины устойчиво держат оборону и наносят захватчикам значительные потери. Безуспешными были наступательные действия оккупантов возле Керамика, восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и южнее Тоненького Донецкой области. Здесь Силы обороны отразили 23 атаки.



На Марьинском направлении россияне вели безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где украинские воины отразили 21 атаку.



На Шахтерском оккупанты вели штурмовые действия южнее Водяного Донецкой области, успеха не имел.



Напомним, над Украиной ночью сбили 29 из 38 «шахедов».