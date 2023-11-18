Зимой не стоит ожидать значительных изменений на линии фронта — британская разведка

С наступлением зимы на востоке Украины практически нет серьезных перспектив изменить линию фронта.



Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании, ссылаясь на данные разведки.



За последнюю неделю самые ожесточенные боевые действия происходят возле Купянска Харьковщины и Луганской области, в районе Авдеевки Донецкой области и на левом берегу Днепра в Херсонской области.



Британская разведка отмечает, что ни одна из сторон не достигла существенного прогресса. Активно используются дроны и артиллерия, в том числе кассетные боеприпасы. Самые ощутимые потери несут российские войска в районе Авдеевки.



Напомним, ВСУ продвинулись вперед под Бахмутом.