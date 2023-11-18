ВСУ продвинулись вперед под Бахмутом — ISW

Силы обороны Украины преуспели на Бахмутском направлении, в частности, они продвинулись к юго-востоку от поселка Пивденное.



Об этом сообщает Институт изучения войны.



Это продвижение подтверждается геолокационными кадрами, опубликованными 17 ноября, свидетельствующими о перемещении украинских войск в этом регионе. Южное находится примерно в 24 километрах юго-западнее Бахмута, который является ключевым городом на этом участке.



В то же время, российское Министерство обороны заявляет о якобы неудачных атаках украинских войск в районах Клещиевки и Железного, а также сообщает о безрезультатных попытках атак в районах Раздолевки и Курдюмовки.



Напомним, в единственном на Донетчине перинатальном центре завершили ремонт отделения реабилитации новорожденных.