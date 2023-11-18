Взимку не варто чекати значних змін на лінії фронту — британська розвідка

З настанням зими на сході України майже немає серйозних перспектив змінити лінію фронту.



Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії, посилаючись на дані розвідки.



Також вказують, що за останній тиждень найзапекліші бойові дії відбуваються біля Куп’янська на Харківщині та на Луганщині, в районі Авдіївки на Донеччині та на лівому березі Дніпра у Херсонській області.



Британська розвідка зазначає, що жодна зі сторін не досягла істотного прогресу. Активно застосовуються дрони та артилерія, зокрема касетні боєприпаси. Найвідчутніші втрати несуть російські війська в районі Авдіївки.



Нагадаємо, ЗСУ просунулися вперед під Бахмутом.