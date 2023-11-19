Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

На захваченных территориях оккупанты изымают у местного населения транспорт — глава ОВА

19 ноября 2023, 09:59

На захваченных территориях оккупанты изымают у местного населения транспорт — глава ОВА

Россияне на захваченных территориях Луганской области отбирают у местного населения транспорт. Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

«В оккупированных регионах россияне усилили объем изъятия гражданской техники. Они располагают соответствующим распоряжением Кремля, согласно которому представители предприятий обязаны безвозмездно передавать транспортные средства по договору пожертвования», — сообщил он.

По словам Лысогора, захватчики прибегли к изъятию техники из гаражных кооперативов и частных домовладений, когда нужд стало не хватать.

Как отметил глава региона, оккупационные власти Луганщины признали проблему с паспортизацией населения.

«Перед выборами президента РФ – вынуждены были. О том, каким образом жители Луганщины без паспорта РФ отдали голоса на сентябрьском не волеизъявлении, никто не спрашивает», — заявил он.

Лысогор подчеркнул, что теперь к принудительной паспортизации привлекут представителей молодежных движений правящей партии РФ. Они должны улучшить ситуацию до выборов президента РФ.

Напомним, оккупанты в Северодонецке и других захваченных населенных пунктах обновляют эвакуационные списки для коллаборантов.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Люди
Артем Лысогор
Места
Луганская область
События
Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:59
На захваченных территориях оккупанты изымают у местного населения транспорт — глава ОВА
23:08
Донецк, Луганск и не только: Главные события 18 ноября
18:44
Российский военный и сотрудники скорой помощи пострадали из-за атаки дрона в Донецке
15:39
В Донецке в результате атаки с беспилотника ранены трое людей
14:32
На ВОТ оккупанты пытаются подкупить пенсионеров, чтобы они получали российские паспорта — ЦНС
12:10
Оккупационная власть на Луганщине готовит эвакуационные списки для коллаборантов, попасть туда могут не все — Лысогор
11:29
Диверсии и удары ВСУ по логистике и живой силе в оккупации: Какую роль играют в войне?
23:10
Донецк, Луганск и не только: Главные события 17 ноября
22:17
Россия решила пока не переводить оккупированные регионы на систему ОМС
21:20
В «ДНР» уволили оккупационного «вице-премьер-министра»
19:50
Без отопления и с мизерной «гуманитаркой»: как выживает в оккупации Северодонецк
19:15
На оккупированной Луганщине «госслужащих» заставляют проходить платные курсы — Лысогор
16:28
«ДНР»: в результате обстрела Донецка ранен мужчина
11:42
Необычная активность оккупантов зафиксирована возле Мариуполя — Андрющенко
10:45
ВСУ закрепились на левом берегу Днепра — Морская пехота
09:49
Шесть человек погибли в результате обстрелов за сутки в Херсонской области
09:29
По Запорожской области оккупанты нанесли более ста ударов за сутки
08:01
Украинские партизаны проникли на базу флота РФ — АТЕШ
23:17
Донецк, Луганск и не только: Главные события 16 ноября
19:17
«ДНР»: в оккупированном Донецке погибла женщина в результате обстрела
все новости
13:22
В Польше произошло смертельное ДТП: погибли украинцы, среди них — ребенок
12:16
Войска РФ ударили по Херсону из артиллерии, ранен ребенок
12:06
В Московской области работала ПВО: россияне пожаловались на атаку дронов
11:52
Пограничники отбили атаку оккупантов под Бахмутом: двое россиян убиты, один — в плену
11:11
В Белгородской области РФ ночью под обстрел попал поселок, есть повреждения
10:55
На Киевщине в результате атаки БПЛА поврежден инфраструктурный объект
10:08
Оккупанты ударили по Максимильяновке, Красногоровке, зафиксированы обстрелы по Авдеевке: детали
09:59
На захваченных территориях оккупанты изымают у местного населения транспорт — глава ОВА
09:33
Армия РФ атаковала Украину «шахедами»: сколько удалось сбить
09:06
За сутки оккупанты ранили 2 людей в Донецкой области — Мороз
23:08
Донецк, Луганск и не только: Главные события 18 ноября
22:04
В России заявили о «перелете» украинского летчика на их сторону. ГУР МОУ опровергает
18:44
Российский военный и сотрудники скорой помощи пострадали из-за атаки дрона в Донецке
16:40
Зимой не стоит ожидать значительных изменений на линии фронта — британская разведка
16:17
Заезжали в Авдеевку и Нью-Йорк: волонтеры под огнем оккупантов эвакуировали 14 животных
15:39
В Донецке в результате атаки с беспилотника ранены трое людей
15:22
В Донецкой области появился «Мобильный класс по минной безопасности»
14:49
Армия РФ открыла огонь по Херсонщине, ранен мужчина
14:32
На ВОТ оккупанты пытаются подкупить пенсионеров, чтобы они получали российские паспорта — ЦНС
13:41
ВСУ продвинулись вперед под Бахмутом — ISW
все новости
ВИДЕО
Последствия атаки в Донецке. Кадр из видео Российский военный и сотрудники скорой помощи пострадали из-за атаки дрона в Донецке
18 ноября, 18:44
Диверсии и удары ВСУ по логистике и живой силе в оккупации: Какую роль играют в войне?. Изображение: «Новости Донбасса» Диверсии и удары ВСУ по логистике и живой силе в оккупации: Какую роль играют в войне?
18 ноября, 11:29
Жизнь в Северодонецке. Фото: «Новости Донбасса» Без отопления и с мизерной «гуманитаркой»: как выживает в оккупации Северодонецк
17 ноября, 19:50
На «Донбасс медиа форуме» обсуждали актуальные проблемы украинских средств массовой информации. Фото: Новости Донбасса Кадровый голод и война: проблемы украинских СМИ обсудили на «Донбасс медиа форуме»
17 ноября, 17:40
Репрессии в России: Как Кремль добивается отъезда несогласных ► Репрессии в России: Как Кремль добивается отъезда несогласных ►
16 ноября, 18:40
Аварийно-спасательные работы в Селидово. Фото: ГСЧС В Селидово найдено тело четвертого погибшего на месте ракетного удара
16 ноября, 14:05
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама