На захваченных территориях оккупанты изымают у местного населения транспорт — глава ОВА

Россияне на захваченных территориях Луганской области отбирают у местного населения транспорт. Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.



«В оккупированных регионах россияне усилили объем изъятия гражданской техники. Они располагают соответствующим распоряжением Кремля, согласно которому представители предприятий обязаны безвозмездно передавать транспортные средства по договору пожертвования», — сообщил он.



По словам Лысогора, захватчики прибегли к изъятию техники из гаражных кооперативов и частных домовладений, когда нужд стало не хватать.



Как отметил глава региона, оккупационные власти Луганщины признали проблему с паспортизацией населения.



«Перед выборами президента РФ – вынуждены были. О том, каким образом жители Луганщины без паспорта РФ отдали голоса на сентябрьском не волеизъявлении, никто не спрашивает», — заявил он.



Лысогор подчеркнул, что теперь к принудительной паспортизации привлекут представителей молодежных движений правящей партии РФ. Они должны улучшить ситуацию до выборов президента РФ.



Напомним, оккупанты в Северодонецке и других захваченных населенных пунктах обновляют эвакуационные списки для коллаборантов.