На захоплених територіях окупанти вилучають у місцевого населення транспорт — глава ОВА

Росіяни на захоплених територіях Луганської області забирають у місцевого населення транспорт. Про це розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



«В окупованих регіонах росіяни посилили обсяг вилучення цивільної техніки. Вони мають у своєму розпорядженні відповідне розпорядження Кремля, згідно з яким представники підприємств зобов'язані безоплатно передавати транспортні засоби за договором пожертвування», — повідомив він.



За словами Лисогора, загарбники вдалися до вилучення техніки з гаражних кооперативів та приватних домоволодінь, коли потреб не вистачало.



Як зазначив глава регіону, окупаційна влада Луганщини визнала проблему з паспортизацією населення.



«Перед виборами президента РФ — змушені були. Про те, як жителі Луганщини без паспорта РФ віддали голоси на вересневому не волевиявленні, ніхто не питає», — заявив він.



Лисогор наголосив, що тепер до примусової паспортизації залучать представників молодіжних рухів провладної партії РФ. Завдання — до голосування забезпечити документами рф кожного



Нагадаємо, окупанти у Сєвєродонецьку та інших захоплених населених пунктах оновлюють евакуаційні списки для колаборантів.