Оккупационная власть на Луганщине готовит эвакуационные списки для коллаборантов, попасть туда могут не все — Лысогор

Оккупанты в Северодонецке и других захваченных населенных пунктах обновляют эвакуационные списки для коллаборантов.



Об этом сообщает начальник Луганской ОВА Артем Лысогор. По его информации, количество мест в списках постоянно меняется, поэтому каждый раз, чтобы туда попасть, нужно доказывать «верность идеалам так называемой «ЛНР».



«Последний из них оказался самым коротким за все время – в него даже не вошли руководители коммунальных учреждений города. Обещаний и гарантий безопасности коллаборантам россияне дают меньше», — пишет Лысогор.



Напомним, 17 ноября под огонь оккупантов попали Авдеевка, Курахово, Селидово, Торецк, Очеретинская, Марьинская, Дружковская и Северская громады.