В Кременной взорвали автомобиль, в котором был «замминистра МВД ЛНР»

УАЗ «Патриот», в котором находились высокопоставленные представители «МВД ЛНР». Кадр из видео

Вечером 16 ноября на оккупированной теорритории Луганской области загорелся УАЗ «Патриот» в котором находились «врио заместителя министра МВД ЛНР» подполковник Олег Шумилов и «замначальника управления уголовного розыска МВД ЛНР» подполковник Владимир Пахоленко. Об этом сообщает Astra.



Уточняется, что автомобиль взорвали на одном из блокпостов города Кременная. Пахоленко находился за рулем УАЗа. С ним же в машине был и Шумилов.



По данным Astra, оба высокопоставленных представителя «МВД ЛНР» госпитализированы — у них диагностированы осколочные ранения. Проводится проверка.



Кадры горящего внедорожника УАЗ «Патриот» опубликовал российский военный блогер Владимир Романов. По его словам, бойцы батальона «Ахмата» успели вытащить «замминистра» и охранника из горящей машины и доставили в госпиталь.

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