У Кремінній підірвали автомобіль, в якому був заступник міністра «МВС ЛНР»

УАЗ "Патріот", в якому знаходилися високопоставлені представники "МВС ЛНР". Кадр із відео

Увечері 16 листопада на окупованій теориторії Луганської області спалахнув УАЗ «Патріот» у якому перебували «вріо заступника міністра МВС ЛНР» підполковник Олег Шумилов та «заступник начальника управління карного розшуку МВС ЛНР» підполковник Володимир Пахоленко. Про це повідомляє Astra.



Уточнюється, що автомобіль підірвався на одному з блокпостів міста Кремінна. Пахоленко перебував за кермом УАЗу. З ним у машині був і Шумилов.



За даними Astra, обох високопоставлених представників «МВС ЛНР» госпіталізовано — у них діагностовано осколкові поранення. Проводиться перевірка.



Кадри палаючого позашляховика УАЗ «Патріот» опублікував російський військовий блогер Володимир Романов. За його словами, бійці батальйону «Ахмат» встигли витягнути «заступника міністра» та охоронця з палаючої машини та доставили до шпиталю.

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