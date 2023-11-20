В результате обстрела Херсонщины шесть людей получили ранения

Российские оккупанты за прошедшие сутки, 19 ноября, обстреливали Херсонскую область. В результате атаки есть пострадавшие. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.



«За минувшие сутки противник совершил 51 обстрел, выпустив 323 снаряда из минометов, артиллерии, «Градов», танков, С-60, РПГ, БПЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 30 снарядов», — написал он.



По информации Прокудина, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.



«Из-за российской агрессии 6 человек получили ранения, из них — 1 ребенок», — резюмировал он.



Напомним, 18 ноября оккупанты ударили по Велетенскому Белозерской громады.



