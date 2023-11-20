Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Внаслідок обстрілу Херсонщини шість людей отримали поранення

20 листопада 2023, 08:32

Внаслідок обстрілу Херсонщини шість людей отримали поранення

Російські окупанти минулої доби, 19 листопада, обстрілювали Херсонську область. Внаслідок атаки є постраждалі. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Минулої доби противник здійснив 51 обстріл, випустивши 323 снаряди з мінометів, артилерії, «Градів», танків, С-60, РПГ, БПЛА та авіації. Містом Херсон ворог випустив 30 снарядів», — написав він.

За інформацією Прокудіна, російські військові потрапили до житлових кварталів населених пунктів області.

«Через російську агресію 6 людей отримали поранення, з них — 1 дитина», — резюмував він.

Нагадаємо, 18 листопада окупанти вдарили по Велетенській Білозерській громаді.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Люди
Олександр Прокудін
Місця
Херсонська область Херсон
Події
Війна

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:15
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 19 листопада
21:57
У «ДНР» заявили про обстріл тилового села біля кордону з РФ
19:44
У Кремінній підірвали автомобіль, в якому був заступник міністра «МВС ЛНР»
16:05
«ДНР»: в окупованому Донецьку внаслідок обстрілу є пошкодження
09:59
На захоплених територіях окупанти вилучають у місцевого населення транспорт — глава ОВА
23:08
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 18 листопада
18:44
Російський військовий та співробітники швидкої допомоги постраждали через атаку дрона в Донецьку
15:39
У Донецьку в результаті атаки з безпілотника поранено трьох людей
14:32
На ТОТ окупанти намагаються підкупити пенсіонерів, щоб вони отримували російські паспорти — ЦНС
12:10
Окупаційна влада на Луганщині готує евакуаційні списки для колаборантів, потрапити туди можуть не всі — Лисогор
11:29
Диверсії та удари ЗСУ з логістики та живої сили в окупації: Яку роль відіграють у війні?
23:10
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 17 листопада
22:17
Росія вирішила поки що не переводити окуповані регіони на систему ОМС
21:20
У «ДНР» звільнили окупаційного «віце-прем'єр-міністра»
19:50
Без опалення і з мізерною «гуманітаркою»: як виживає в окупації Сєвєродонецьк
19:15
На окупованій Луганщині «держслужбовців» змушують проходити платні курси — Лисогор
16:28
«ДНР»: внаслідок обстрілу Донецька поранено чоловіка
11:42
Незвичайну активність окупантів зафіксовано біля Маріуполя — Андрющенко
10:45
ЗСУ закріпилися на лівому березі Дніпра — Морська піхота
09:49
Шестеро людей загинули внаслідок обстрілів за добу в Херсонській області
усі новини
08:32
Внаслідок обстрілу Херсонщини шість людей отримали поранення
08:20
Сили оборони знищили три пункти управління та склад боєприпасів росіян
23:15
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 19 листопада
21:57
У «ДНР» заявили про обстріл тилового села біля кордону з РФ
19:44
У Кремінній підірвали автомобіль, в якому був заступник міністра «МВС ЛНР»
17:59
В ОП повідомили, що Україна збільшує кількість мобільних груп для боротьби з дронами
16:57
Масований обстріл Херсона: трирічну дівчинку доправили до реанімації
16:05
«ДНР»: в окупованому Донецьку внаслідок обстрілу є пошкодження
15:19
Богдан Єрмохін, депортований з Маріуполя до РФ, сьогодні повернувся до України
14:47
Ракетний удар по Селидовому: рятувальники демонтували понад п`ять тонн аварійних конструкцій будинку
13:22
У Польщі сталася смертельна ДТП: загинули українці, серед них — дитина
12:16
Війська РФ вдарили по Херсону з арилерії, поранено дитину
12:06
У Московській області працювала ППО: росіяни поскаржилися на атаку дронів
11:52
Прикордонники відбили атаку окупантів під Бахмутом: двох росіян убито, одного — у полоні
11:11
У Білгородській області РФ вночі під обстріл потрапило селище, є пошкодження
10:55
На Київщині внаслідок атаки БПЛА пошкоджено інфраструктурний об`єкт
10:35
Окупанти вдарили по Максимільянівці, Красногорівці, зафіксовано обстріли по Авдіївці: деталі
09:59
На захоплених територіях окупанти вилучають у місцевого населення транспорт — глава ОВА
09:33
Армія РФ атакувала Україну «шахедами»: скільки вдалося збити
23:08
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 18 листопада
усі новини
ВІДЕО
УАЗ "Патріот", в якому знаходилися високопоставлені представники "МВС ЛНР". Кадр із відео У Кремінній підірвали автомобіль, в якому був заступник міністра «МВС ЛНР»
19 листопада, 19:44
Наслідки атаки у Донецьку. Кадр із відео Російський військовий та співробітники швидкої допомоги постраждали через атаку дрона в Донецьку
18 листопада, 18:44
Диверсії та удари ЗСУ з логістики та живої сили в окупації: Яку роль відіграють у війні? Зображення: «Новини Донбасу» Диверсії та удари ЗСУ з логістики та живої сили в окупації: Яку роль відіграють у війні?
18 листопада, 11:29
Життя у Сєвєродонецьку. Фото: «Новини Донбасу» Без опалення і з мізерною «гуманітаркою»: як виживає в окупації Сєвєродонецьк
17 листопада, 19:50
На «Донбас медіа форумі» обговорювали актуальні проблеми українських засобів масової інформації. Фото: Новини Донбасу Кадровий голод та війна: проблеми українських ЗМІ обговорили на «Донбас медіа форумі»
17 листопада, 17:40
Репресії в Росії: Як Кремль домагається від'їзду незгодних ► Репресії в Росії: Як Кремль домагається від'їзду незгодних ►
16 листопада, 18:40
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама