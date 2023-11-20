Внаслідок обстрілу Херсонщини шість людей отримали поранення

Російські окупанти минулої доби, 19 листопада, обстрілювали Херсонську область. Внаслідок атаки є постраждалі. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.



«Минулої доби противник здійснив 51 обстріл, випустивши 323 снаряди з мінометів, артилерії, «Градів», танків, С-60, РПГ, БПЛА та авіації. Містом Херсон ворог випустив 30 снарядів», — написав він.



За інформацією Прокудіна, російські військові потрапили до житлових кварталів населених пунктів області.



«Через російську агресію 6 людей отримали поранення, з них — 1 дитина», — резюмував він.



Нагадаємо, 18 листопада окупанти вдарили по Велетенській Білозерській громаді.



