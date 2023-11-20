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Гладковского-младшего заочно арестовали

20 ноября 2023, 12:12

Гладковского-младшего заочно арестовали

Игоря Гладковского заочно арестовали Игоря Гладковского заочно арестовали

Высший антикоррупционный суд поддержал ходатайство НАБУ и САП о заочном аресте сына бывшего первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игоря, ему инкриминируют организацию злоупотреблений на 13 млн. грн. Об этом говорится в заявлении САП.

Действия бывшего генерального директора ДК «Укрспецэкспорт» квалифицированы по ч. 2 ст. 364 УК Украины - злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.

Схема злоупотребления служебным положением. Фото: САП

Ввиду того, что местонахождение лиц не установлено, о подозрении им сообщено в порядке ст. 135, ст. 278 УПК РФ.

В рамках досудебного расследования по фактам злоупотреблений в оборонной сфере, связанных с деятельностью ДК «Укроборонпром», расследование которых САП и НАБУ начали после обнародования журналистских расследований, в частности команды Bihus.Info, установлено, что бывший гендиректор ДК «Укрспецэкспорт» вступил в сговор с близким родственником того времени первого заместителя секретаря СНБО Украины с целью предоставления последнему неправомерной выгоды за счет средств ДК «Укрспецэкспорт», путем заключения договора о поставке оборудования.

Так, в течение августа 2016 - февраля 2017 указанные лица обеспечили заключение и выполнение необходимых договоров между ДК «Укрспецэкспорт» и подконтрольным близкому родственнику обществом о закупке высотомеров для авиационной техники на общую сумму 14 377 249,99 грн.

При этом разница между рыночной стоимостью товаров и ценой договора составила 12947075,99 грн. Эти действия привели к тому, что ДК «Укрспецэкспорт» нанесен ущерб в размере 12 947 075,99 грн. В свою очередь, близкий родственник бывшего чиновника СНБО Украины обогатился на этом более чем на 170 тыс. долларов США – именно столько он получил за выполнение упомянутого контракта. 

Напомним, бывший заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский был задержан сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины. Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила подозрение бывшему первому заместителю Совета национальной безопасности и обороны Олегу Гладковскому.

Позже за находящегося под арестом экс-заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины внесли залог в размере 10 миллионов гривен. После чего стало известно, что он вышел из Лукьяновского СИЗО в Киеве. 


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