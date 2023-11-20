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Гладковського-молодшого заочно заарештували

20 листопада 2023, 12:12

Гладковського-молодшого заочно заарештували

Ігоря Гладковського заочно заарештували Ігоря Гладковського заочно заарештували

Вищий антикорупційний суд підтримав клопотання НАБУ та САП щодо заочного арешту сина колишнього першого заступника секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олега Гладковського Ігоря, йому інкримінують організацію зловживань на 13 млн грн. Про це йдеться у заяві САП.

Дії колишнього генерального директора ДК «Укрспецекспорт» кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 КК України - зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Схема зловживання службовим становищем. Фото: САП

Зважаючи на те, що місцеперебування осіб не встановлено, про підозру їм повідомлено у порядку ст. 135 ст. 278 КПК України.

У рамках досудового розслідування за фактами зловживань в оборонній сфері, пов'язаних із діяльністю ДК «Укроборонпром», розслідування яких САП та НАБУ розпочали після оприлюднення журналістських розслідувань, зокрема команди Bihus.Info, встановлено, що колишній гендиректор ДК «Укрспецекспорт» вступив у змову з близьким родичем того часу першого заступника секретаря РНБО України з метою надання останньому неправомірної вигоди шляхом коштів ДК «Укрспецекспорт» шляхом укладання договору про постачання обладнання.

Так, протягом серпня 2016 – лютого 2017 р. зазначені особи забезпечили укладання та виконання необхідних договорів між ДК «Укрспецекспорт» та підконтрольним близькому родичу товариством про закупівлю висотомірів для авіаційної техніки на загальну суму 14 377 249,99 грн.

При цьому різниця між ринковою вартістю товарів та ціною договору склала 12947075,99 грн. Ці дії призвели до того, що ДК «Укрспецекспорт» завдано збитків у розмірі 12 947 075,99 грн.

Своєю чергою близький родич колишнього чиновника РНБО України збагатився на цьому більш ніж на 170 тис. доларів США – саме стільки він отримав за виконання згаданого контракту.

Нагадаємо, колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського було затримано співробітниками Національного антикорупційного бюро України. Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила підозру колишньому першому заступнику Ради національної безпеки та оборони Олегу Гладковському.

Пізніше за ексзаступника секретаря Ради національної безпеки та оборони України, який перебуває під арештом, внесли заставу у розмірі 10 мільйонів гривень. Після чого стало відомо, що він вийшов із Лук'янівського СІЗО у Києві.


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