В России с криками «Слава Украине» сотрудников «Сбербанка» облили зеленкой

17 ноября в отделение «Сбербанка» на улице Советской, 80, в Егорьевске пришла неизвестная женщина и облила работников финансового учреждения зеленкой. Об этом написал российский телеграм-канал ASTRA.



При этом девушка произносила: «Слава Украине!». Сотрудники вызвали полицию. Прибывшим на место правоохранителям 26-летняя Анна пояснила, что ей якобы позвонили в WhatsApp неизвестные и предложили таким образом «подзаработать».



На задержанную составили административный протокол о «мелком хулиганстве». Ранее в российском городе Нижний Новгород сожгли автомобиль, принадлежащий генеральному директору предприятия ГосНИИМ, производящего ракетные боеголовки.