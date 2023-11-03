В России сожгли машину гендиректора ракетного предприятия — ГУР

Представители движения сопротивления сожгли машину гендиректора военного предприятия в России. Фото: ГУР Украины

В российском городе Нижний Новгород сожгли автомобиль, принадлежащий генеральному директору предприятия ГосНИИМ, производящего ракетные боеголовки. Об этом сообщило Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины в пятницу, 3 ноября.

Поджог машины Volvo XC90 (регистрационный номер Н622НН 152) руководителя акционерного общества ГосНИИМ («госНИИмаш») Игоря Кузнецова произошел сегодня ночью.

«Указанное предприятие – ведущее в сфере разработки и изготовления боевых частей для российских ракет, которыми террористическая Москва наносит удары по объектам в Украине», – говорится в публикации.

В ГУР опубликовали фото с месяца событий и отметили, что акцию сожжения авто гендиректора «провели представители движения сопротивления».