У Росії з криками «Слава Україні» співробітників «Сбербанку» облили зеленкою

17 листопада у відділенні «Сбербанку» на вулиці Радянській, 80, у Єгор'євську прийшла невідома жінка облила працівників фінансової установи зеленкою. Про це написав російський телеграм-канал ASTRA.



При цьому дівчина вимовляла: «Слава Україні». Співробітники викликали поліцію. Пізніше, правоохоронцям, які прибули на місце, 26-річна Анна пояснила, що їй нібито зателефонували по WhatsApp невідомі й запропонували таким чином «підзаробити».



На затриману склали адміністративний протокол про «дрібне хуліганство». Раніше в російському місті Нижній Новгород спалили автомобіль, що належить генеральному директору підприємства ДержНДІП, що виробляє ракетні боєголовки.