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Несовершеннолетний в Селидово распространял психотропные вещества

20 ноября 2023, 20:10

Несовершеннолетний в Селидово распространял психотропные вещества

У несовершеннолетнего подозреваемого полицейские изъяли 658 закладок с психотропным веществом «альфа-PVP». Примерная стоимость изъятого по ценам «черного рынка» составляет полмиллиона гривен. Об этом сообщает полиция Донецкой области.

Во время несения службы правоохранители Селидового остановили для проверки документов удивительно себя 16-летнего парня. Выяснилось, что он имеет наркотическое вещество и занимается распространением психотропов на территории города.

Несовершеннолетний рассказал, что нашел подработку в телеграмм-канале. От оператора он получал фото «мастер-клада» с психотропным веществом, забирал «товар» и делал закладки по городу. За каждую закладку курьер получал 100 гривен. До вителями он успел сделать 10 закладок, которые были изъяты.

По факту возбуждено уголовное производство. Суд избрал нарушителю меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

 

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